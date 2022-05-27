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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış tarihi belli oldu mu?

27.05.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Vatandaşlar konuya dair bilgi edinmek ve Bakan Kurum'un açıklamasının ayrıntılarını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış tarihi belli oldu mu?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ne zaman açılacağı merak konusu olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin açıklamada bulundu. Vatandaşlar internette; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış tarihi belli oldu mu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış tarihine ilişkin konuştu.ç

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada projenin önümüzdeki yıl Mayıs ayı içerisinde hizmete sunulacağını ifade etti.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 2023 yılının Mayıs ayı içerisinde hizmete sunulacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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