Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ne zaman açılacağı merak konusu olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin açıklamada bulundu. Vatandaşlar internette; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış tarihi belli oldu mu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış tarihine ilişkin konuştu.ç
Bakan Kurum, yaptığı açıklamada projenin önümüzdeki yıl Mayıs ayı içerisinde hizmete sunulacağını ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 2023 yılının Mayıs ayı içerisinde hizmete sunulacağını belirtti.
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