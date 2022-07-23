Atatürk'ün bu fotoğrafını daha önce görmediniz! Canlı yayında gösterdi... İşte 5 yaşındaki hali

Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşında çekilmiş fotoğrafı olduğu iddia edilen görüntü bir anda gündeme oturdu. Bugüne kadar ilk kez yayınlanan ve 1885 yılına ait olduğu belirtilen fotoğraf televizyon programında ekranlara geldi.

Tv100'de izleyici karşısına gelen "Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı" programına konuk olan araştırmacı ve yazar Oktan Keleş, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu iddia edilen fotoğrafı yayınladı. Canlı yayında paylaşılan fotoğrafa ilişkin bilgi de veren Keleş, Atatürk'ün 5 yaşındaki zamanlarını gösteren fotoğrafa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İLK DEFA GÖSTERİYORUM"

"Bunu ilk defa burada gösteriyorum. Mustafa Kemal bir halı üzerine oturuyor. Mustafa Sabri Efendi, 1893'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal ismini veren kişi. Rumi ve miladi takvim karışımı ay ve gün farkı olduğu düşünürsek 1 sene yanılma hatası olabilir. 1885 tarihli bir fotoğraf."



