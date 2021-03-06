Atatürk'ün kadınlar için söylediği sözler | Atatürklü Kadınlar Günü mesajları

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurarken birçok devrim yapmış ve şüphesiz ki en büyük devrimi kadın hakları ve kadının hayattaki yeri üzerine yapmıştır. Atatürk, kadınların hak ettikleri değeri görebilmeleri ve layık oldukları yaşam standartlarına kavuşabilmek için büyük adımlar atmış ve dünyadaki birçok ülkeden daha önce kadınların erkeklerle eşit olabilmesinin yolunu açarak 1934 senesinde kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir.
"Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir."
"Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur."
"Bizim dinimiz hiç bir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir! Allah’ın emrettiği şey erkek ve kadın Müslümanların ilim ve irfan edinmeleridir. Kadın ve erkek bu ilim ve irfanı aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla mücehhez olmak mecburiyetindedir."
"Bir topluluk, bir ulus, erkek ve kadın olmak üzere iki ayrı cins insandan oluşur. Bir ulusun bir bölümünü geliştirip diğer bölümünü geliştirmeden toplumun tümünün gelişmesi olanaksızdır. Bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer yarısının göklere yükselmesi mümkün müdür?"
Kadınlar Günü fikri ilk olarak 1910 yılında Danimarka Kopenhag'da toplanan bir konferansta ortaya atıldı. 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen bir konferansta ise "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" ismi ile kutlanması kararlaştırıldı ancak bu isim 1930'lu senelerde "Dünya Kadınlar Günü" olarak değiştirildi.
Kadınlar Günü'nün 8 Mart günü olarak kutlanma sebebi ise 1917 Şubat Devrimi'nin 8 mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleri ile başlamış olması ya da 8 Mart 1908'de ABD'nin New York kentinde kadınların oy talebi ile düzenleri bir miting olarak bilinmektedir.
"Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun"
"Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun."
"Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…"
"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun…"
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun."
"Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!"
"Kadınlar bu dünyadaki mutluluğun tek sebebidir. Bize hayatı muhteşem kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"