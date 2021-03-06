Atatürk'ün kadınlar için söylediği sözler | Atatürklü Kadınlar Günü mesajları

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurarken birçok devrim yapmış ve şüphesiz ki en büyük devrimi kadın hakları ve kadının hayattaki yeri üzerine yapmıştır. Atatürk, kadınların hak ettikleri değeri görebilmeleri ve layık oldukları yaşam standartlarına kavuşabilmek için büyük adımlar atmış ve dünyadaki birçok ülkeden daha önce kadınların erkeklerle eşit olabilmesinin yolunu açarak 1934 senesinde kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir.

ATATÜRK'ÜN KADINLAR İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

"Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir."

"Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur."

"Bizim dinimiz hiç bir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir! Allah’ın emrettiği şey erkek ve kadın Müslümanların ilim ve irfan edinmeleridir. Kadın ve erkek bu ilim ve irfanı aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla mücehhez olmak mecburiyetindedir."