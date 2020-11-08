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Avcılar'da feci kaza! Otomobil viyadükten uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 08:12 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil, D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten aşağıya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Avcılar'da feci kaza! Otomobil viyadükten uçtu

Kaza, Avcılar Haramidere D-100 Karayolu üzerinde 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil, Haramidere'de D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten alt yola uçtu.

Kazada Ege Kalfa, İsa Gümüş ve Oğuzhan Topal yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken itfaiye ekipleri yolu temizledi.

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Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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(DHA)

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