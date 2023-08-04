HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avcılar'da görenleri şaşırtan görüntü! "Bunu buraya kim dikti?"

Avcılar'da görenleri şaşırtan görüntü! "Bunu buraya kim dikti?"

04.08.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da yapılan yol genişletme çalışması nedeniyle kaldırım geriye alınırken, elektrik direği yolun ortasında kaldı. Yoldan geçen bir sürücü direğe çarparken, "Bunu buraya kim dikti?" diye sordu. Yol ortasındaki direği görünce şaşıran bir başka sürücü ise "Yol uçak pisti gibi. Gece biri hızlı geçse, ya adam direğin içinden geçer ya da direk adamın içinden geçer" ifadelerini kullandı.

Avcılar'da görenleri şaşırtan görüntü! "Bunu buraya kim dikti?"

Yeşilkent Mahallesi'ndeki G-823 Sokak ve çevresinde yol genişletme çalışması yapılırken kaldırım geriye alındı. Böylece yol genişletilmiş olurken, elektrik kurumuna ait direk yerinde ancak, yolun ortasında kaldı. Geçen 1 yıllık süre içerisinde de direği yoldan alma çalışması yapılmadı.

-avcilarda-kaldirim-geriye-alindi-direk-yolda-kaldi_4458_dhaphoto1

"BU DİREĞİ BURAYA KİM KOYDU?"

Yoldaki direğe çarpan bir sürücünün aracındaki hasara bakarak, "Bu direği buraya kim koydu?" diye söylendiği görüldü.

-avcilarda-kaldirim-geriye-alindi-direk-yolda-kaldi_4458_dhaphoto3

Yol ortasındaki direği görünce şaşıran bir başka sürücü Serkan Alaca, "Yol uçak pisti gibi. Gece biri hızlı geçse, ya adam direğin içinden geçer ya da direk adamın içinden geçer" dedi.

-avcilarda-kaldirim-geriye-alindi-direk-yolda-kaldi_4458_dhaphoto4

Bölgede işyeri bulunan bir esnaf ise yolu hiç bilmeyen bir sürücünün direğe çarpabileceğini, burada oturanların yoldaki direğe alıştığını söyledi.

-avcilarda-kaldirim-geriye-alindi-direk-yolda-kaldi_4458_dhaphoto2

-avcilarda-kaldirim-geriye-alindi-direk-yolda-kaldi_4458_dhaphoto5

(DHA)

Kuaför dolandırıcıları iş başında! Kuaför dolandırıcıları iş başında!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turizm cennetinde 20 bin liralık maaş dikkat çekmedi!Turizm cennetinde 20 bin liralık maaş dikkat çekmedi!
Trafikte 'yol verme' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçtuTrafikte 'yol verme' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçtu
iPhone 15'in çıkış tarihi sızdı mı? O iddia gündem oldu!iPhone 15'in çıkış tarihi sızdı mı? O iddia gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar elektrik direği

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.