HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avcılar'da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar! Arka tamponundaki yazı dikkat çekti

Avcılar'da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar! Arka tamponundaki yazı dikkat çekti

13.01.2024 01:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 3 kişiden ikisi hafif yaralanırken, bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Alkol kutularının bulunduğu otomobilin arka tamponunda yer alan 'Masal bitti' yazısı dikkat çekti.

Avcılar'da hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar! Arka tamponundaki yazı dikkat çekti

Avcılar'da hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldular. Kaza, saat 23.00 sıralarında Cihangir Mahallesi D-100 Karayolu, Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Turan Ş.'nin kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüje çarparak savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

avcilarda-hurdaya-donen-otomobilden-hafif-yarali-olarak-ciktilar_1888_dhaphoto1

Paramparça olan otomobilde sıkışan iki kişi sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Turan Ş. ile Zeki Can K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARKA TAMPONDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ!

avcilarda-hurdaya-donen-otomobilden-hafif-yarali-olarak-ciktilar_1888_dhaphoto6

Kazayı yara almadan atlatan Ahmet Turan Ç. İse Avcılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilin içerisinde bulunan alkol kutuları ile, arka tamponunun da yer alan 'Masal Bitti' yazısı dikkat çekti.

(DHA)


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 saat süren Seçil Erzan duruşması o güne ertelendi!13 saat süren Seçil Erzan duruşması o güne ertelendi!
Irak'ın kuzeyindeki hain saldırı sonrasında İstanbul'da güvenlik toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecekIrak'ın kuzeyindeki hain saldırı sonrasında İstanbul'da güvenlik toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek
Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem!Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Avcılar
En Çok Okunan Haberler
Emekliler dikkat! Son dakika zam açıklaması geldi

Emekliler dikkat! Son dakika zam açıklaması geldi

MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor!

MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor!

Somali cumhurbaşkanının oğlu ifadeye getirildi

Somali cumhurbaşkanının oğlu ifadeye getirildi

Yargıdaki kriz gündem olmuştu! AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan ilk açıklama: 'Vahim bir olay'

Yargıdaki kriz gündem olmuştu! AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan ilk açıklama: 'Vahim bir olay'

Eşini 11 kez bıçaklayarak katletmişti! İfadesi şoke etti!

Eşini 11 kez bıçaklayarak katletmişti! İfadesi şoke etti!

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.