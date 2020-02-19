HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avcılar'da lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı

Avcılar'da lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2020 17:43 | Son Güncelleme

Avcılar’da okul çıkışı iki öğrenci gurubu arasında çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı. Kavga esnasında diğer öğrenciler panik yaşarken yaralanan öğrenci 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bıçaklama olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar'da lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı

Edinilen göre Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 9. sınıf öğrencileri arasında okul çıkışında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9. sınıf öğrencisi İlker Ö. kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Arkadaşları tarafından park içerisinde ilk müdahalesi yapılan İlker Ö. olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bıçaklama olayının ardından kaçarak izini kaybettiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olayın yaşandığı anlarda diğer öğrencilerin büyük panik yaşadığı öğrenildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Malatya'da 273 bina acil yıkılacakMalatya'da 273 bina acil yıkılacak
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar lise öğrencileri bıçaklı kavga bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Erdoğan'dan Gezi Parkı davası kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan Gezi Parkı davası kararı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hava kirliliği en yüksek olan ilçeler!

İstanbul'da hava kirliliği en yüksek olan ilçeler!

Ortalığı birbirine kattılar! Sevgilisinin eski erkek arkadaşına rastlayınca...

Ortalık birbirine girdi! Eski erkek arkadaşıyla karşılaşınca...

Malatya'da 273 bina acil yıkılacak

Malatya'da 273 bina acil yıkılacak

'Sabaha kadar buradayız' sözüyle fenomen olan simitçi patent için harekete geçiyor

Fenomen simitçi patent için harekete geçiyor

Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da görüntülendi!

Tüm dünyada koruma altında... Erzincan'da görüntülendi

Kayseri'de 7.5 milyon yıllık fil fosili bulundu

Kayseri'de 7.5 milyon yıllık fil fosili bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.