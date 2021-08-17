HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar'da tüyleri diken diken eden "Sesimi duyan var mı?" anonsu defalarca dinletildi

Avcılar'da tüyleri diken diken eden "Sesimi duyan var mı?" anonsu defalarca dinletildi

17.08.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi’ni vuran Gölcük Depremi’nin 22’nci yıldönümü nedeniyle Avcılar’da yapılan sosyal deneyde afetin sembollerinden ‘Sesimi duyan var mı?’ çağrısını duyanlar ürperdi.

Depremin İstanbul’da en fazla vurduğu 28 binanın çökerek 246 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar’da depreme karşı duyarlılığı arttırmak ve felaketi unutturmayarak, hafızalardaki tazeliğini korumak amacıyla sosyal deney hazırlandı.

"SESİMİ DUYAN VAR MI?" ANONSU DİNLETİLDİ

Avcılar Belediyesi tarafından araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nin çeşitli yerlerine yerleştirilen iki hoparlörle 22 yıl önce enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışanlara yönelik ekiplerin “Sesimi duyan var mı?” diyen sesi defalarca dinletildi. Bu sesi duyunca irkilenler olurken, özellikle gençler ne olduğunu anlayamadı.

Yoldan geçen yaşı 25’in üzerinde olanlar o kötü günleri unutamadıklarını belirtti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür ettiAfgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür etti
PARTNERAşklarını ilan ettiler!Aşklarını ilan ettiler!
Gören dönüp tekrar baktı! İsyan ettiler: 1 haftadır...Gören dönüp tekrar baktı! İsyan ettiler: 1 haftadır...
Anahtar Kelimeler:
deprem Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Taliban paylaşımı gündem oldu!

Taliban paylaşımı gündem oldu!

4. doz aşı kararı sonrası flaş 35 dakika uyarısı

4. doz aşı kararı sonrası flaş 35 dakika uyarısı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.