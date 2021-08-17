Avcılar'da tüyleri diken diken eden "Sesimi duyan var mı?" anonsu defalarca dinletildi

Depremin İstanbul’da en fazla vurduğu 28 binanın çökerek 246 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar’da depreme karşı duyarlılığı arttırmak ve felaketi unutturmayarak, hafızalardaki tazeliğini korumak amacıyla sosyal deney hazırlandı.

"SESİMİ DUYAN VAR MI?" ANONSU DİNLETİLDİ

Avcılar Belediyesi tarafından araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nin çeşitli yerlerine yerleştirilen iki hoparlörle 22 yıl önce enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışanlara yönelik ekiplerin “Sesimi duyan var mı?” diyen sesi defalarca dinletildi. Bu sesi duyunca irkilenler olurken, özellikle gençler ne olduğunu anlayamadı.

Yoldan geçen yaşı 25’in üzerinde olanlar o kötü günleri unutamadıklarını belirtti.

(DHA)

