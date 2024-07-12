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Avcılar'da trajik olay! "Bebeği poşet içerisine bağlayıp bırakmışlar"

12.07.2024 20:37
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Avcılar'da çöp konteynırı yanında poşete konulmuş bebek bulundu. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi yada kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Avcılar'da trajik olay! "Bebeği poşet içerisine bağlayıp bırakmışlar"

Avcılar'da trajik bir olay yaşandı. Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'nde çöp atmaya giden bir kadın, çöp konteynırının yanında bulunan bir poşetten bebek sesi geldiğini duydu.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ!

Poşeti açan kadın, yeni doğmuş bir kız bebek olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, bebeği bırakanların bulunması için çalışma başlatıldı.

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"BEBEĞİ POŞET İÇERİSİNE BAĞLAYIP BIRAKMIŞLAR"

Ceren Altuner, komşularının çöp atmaya gittiğinde canlı bebeği fark ettiğini, duydukları sesler üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, "Gelen görevliler bebeği temizlemek için bez istediler. Bebeği poşet içerisine bağlayıp bırakmışlardı. Kız, sağlık durumu iyiydi. Ambulansla Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express
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Avcılar bebek yeni doğan
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