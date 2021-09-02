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  4. Avcılar'da yılan paniği! Eve giren yılanı itfaiye eri yakaladı

Avcılar'da yılan paniği! Eve giren yılanı itfaiye eri yakaladı

02.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'daki bir apartmanda yılan paniği yaşandı. Boyu 1 metreyi bulan ve evin kalorifer peteğine gizlenen yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı.

Avcılar'da yılan paniği! Eve giren yılanı itfaiye eri yakaladı

Avcılar'da Cihangir Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturanlar bahçeye açılan kapıyı açık bıraktı.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Bahçeden gelen yılan içeri girerek, kalorifer peteğinin bulunduğu yerde gizlendi. Ev sahipleri tarafından fark edilen boyu 1 metreyi bulan yılan, korkuya neden oldu.

Ev sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede gelen itfaiye erleri yılan yakalama operasyonu başlattı.

Ev sahibinin de süpürge ile destek verdiği çalışma kısa sürede sonuç verdi. İtfaiye eri yılanı yakaladı.

yılan

Yılan, doğaya bırakmak üzere götürüldü.

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(DHA)

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Avcılar
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