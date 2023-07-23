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AVM'de intihar etmişti... Acılı anneyi isyan ettiren olay! 'Mezarında bile rahat bırakmıyor'

23.07.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak hayatına son veren 25 yaşındaki Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, kızının mezarına eski nişanlısı Berkan Y. tarafından mozaiği dağıtılarak zarar verildiğini öne sürdü. Gülnaz Yıldız, "Mezarın ortasındaki mermerini, mozaiğini kaldırmış. O taşları her tarafa yaymış. Bu bir saygısızlık ölünün hatırasına. Neden yapıyor? Niye uğraşıyor? Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor" dedi.

AVM'de intihar etmişti... Acılı anneyi isyan ettiren olay! 'Mezarında bile rahat bırakmıyor'

Beylikdüzü'nde 8 Eylül 2022 tarihinde saat 18.15 sıralarında alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız (25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak genç kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Gülnaz Yıldız, kızının nişanlısı tarafından psikolojik şiddete maruz bırakıldığını, iki ayrı kişi ile aldatıldığını iddia etti. Yıldız, aynı zamanda Berkan Y.'nin kızının öldüğü gün banka hesaplarına girerek kredi çekmeye çalıştığını ve sosyal medya hesaplarının da şifresini değiştirdiğini ileri sürerek yargılanmasını istemişti.

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MEZARINA ÇİÇEK EKTİ İDDİASI

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ise anne Gülnaz Yıldız, Berkan Y. 'nin bayramın ilk günü kızının mezarına gittiğini ve mezarın üzerine bulunan mozaiği bozup dağıtarak çiçek ektiğini söyledi. Anne Yıldız, Berkan Y.'nin geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ise sevgilisi ile doğum günü kutlaması yaptığını ve sevgilisi ile fotoğraf paylaştığını iddia etti.

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Anne Yıldız, sosyal medya hesabından Berkan Y.' nin Ramazan Bayramı'nda çekilen görselleri paylaşarak, "Ne utanma var ne ahlak daha çocuğumun toprağı kurumadan deli gibi sevgilisiyle eğleniyorlar, hani adalet nerede" ifadelerini kullandı. Kızının mezarı başında gözyaşları döken anne, Berkan Y'nin diktiği çiçekleri sökerek attı.

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"ÇİÇEK EKMİŞ VİCDANINI RAHATLATMAK İÇİN"

Bayramın ilk günü Ankara'da kızıyla aynı sorunlar nedeniyle intihar eden bir anneyi ziyaret ettiğini ve Kader Yıldız'ın mezarının bozulduğunu ise ziyarete giden kızının eski bir takipçisinin haber vermesi ile öğrendiğini söyleyen Gülnaz Yıldız, "Ben mozaik taşlı yapmıştım mezarı. Arife günü kızımı ziyaret ettim sonra il dışına çıktım. Döndükten sonra takipçisi bir fotoğraf attı bana, "Çiçek ekilebildiğini bilseydim ben de çiçek ekecektim' dedi. Allah razı olsun arada ziyarete gelip Kuran okuyor başında. Fotoğrafını atınca, ortasındaki mermerini, mozaiğini kaldırmış. O taşları her tarafa yaymış. Çiçek ekmiş vicdanını rahatlatmak için. Bu bir saygısızlık ölünün hatırasına. Neden yapıyor? Niye uğraşıyor? Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor. Ne istiyor bizden" dedi.

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"SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞIP 'AŞK' YAZMIŞLAR"

Berkan Y.'nin geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda eski sevgilisiyle beraber olduğunu iddia eden Anne Yıldız, "Halen sevgiliyle beraberdir. Geçen Kurban Bayramı'nda sevgilisiyle beraber deli gibi eğleniyordu. Fotoğraf paylaşmışlar, altında 'Aşk' yazıyordu. Benim canımı yakmak için bu bayramda da onun mezarıyla uğraşıyor. Kızıma psikolojik şiddet uyguladı, intihara zorladı. Şimdi bana psikolojik şiddet uyguluyor. Kızımın ortak arkadaşlarından onu arattırdım, 'Gittim çiçek ektim', diyor. Ya sana ne. Senin neyine. Seni niye ilgilendiriyor, çocuğumu öldürdün toprağın altına koydun. Bir de geliyorsun onun hatırasına saygısızlık yapıyorsun ne hakla" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından aldatılan ve sevgilisiyle görüntülü konuşurken, kendini bir aracın altına atarak intihar eden bir kadının annesiyle buluştuğunu dile getiren Yıldız, "İl dışına benim gibi bir dertli anne için çıktım. Çocuğunun sevgilisi onu aldatmıştı, o da kendini arabanın altına atmıştı. Dedim, 'Acılı anneler bir araya gelsin' kafa kafaya verelim dedim, birbirimize sahip çıkalım dedim. Geldiğimde yine canımı yaktılar. Bu kadın cinayetleri neden durmuyor, neden? Hepinizin annesi, bacısı, kızları var. Beni yenemeyecekler, Allah'ın izniyle ben dimdik ayakta duracağım. Ve elimden geldiği kadar adaleti sağlamak için uğraşacağım, vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar AVM mezar

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