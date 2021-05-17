AVM’ler açıldı mı? AVM’ler hafta sonu açık mı? İşte AVM çalışma saatleri

Kapalı alanlar, bulaşın en fazla olduğu yerler olduğu biliniyor. AVM’lerin ise neredeyse 14 aydır kısıtlamalara tabii tutulmaması da tartışılan konular arasında bulunuyordu. Tam kapanma sürecinde sadece AVM’lerin içerisindeki marketlerin hizmetine devam etmesi kararlaştırılmıştı. Tam kapanmanın son bulması ve yeni genelgenin yayımlanması ile beraber AVM’ler hakkındaki düzenlemeler de merak edildi.

AVM'LER AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın “kademeli normalleşme” genelgesinde konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.”

Buna göre tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.



