Avrupa Entegrasyon Derneği 'Sosyal Buzz' projesinde neler var?

Proje, 01.02.2022 - 31.01.2024 tarihleri arasında Türkiye, Romanya, Hırvatistan ve Litvanya'dan 16-30 yaş arasında girişimci olan gençlerin temel yeterliliklerini geliştirmeyi teşvik etmek için iki yıllık bir süre boyunca uygulanmaktadır.

Projedeki ortaklar: Romanya'dan Association Center for the Development of Structural Instruments, Litvanya'dan Active Youth Association ve Hırvatistan'dan Institute of Youth Power. Gençlik ve sivil toplum sektörleri düzeyinde işbirliği, Erasmus + programının bir önceliğidir. Gençler arasında girişimcilik eğitimini desteklemek için Hırvatistan, Litvanya ve Romanya'dan ortaklarımızla birlikte Social BUZZ projesinin lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Proje, gençler arasında girişimciliği teşvik etmek, girişimci olmalarına yardımcı olarak istihdam kapasitelerini artırmak ve imkanları kısıtlı gençlerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflemiştir.

Bu 2 yıllık uygulama sırasında edinilen bilgilerden dolayı, gelecekteki gençlik çalışmalarının kalitesini doğal olarak artıracaktır.

Proje kapsamında Romanya, Litvanya, Hırvatistan ve Türkiye'de gerçekleşecek faaliyetler:

Gençlik çalışanları için bir eğitim kursu Biri çevrimiçi olmak üzere üç uluslararası hareketlilik Her ülkede olacak şekilde yerel etkinlikler

Romanyalı Dernek Başkanı Cristina Florescu, bu projenin 4 ortak kuruluşun eğitim işbirliğinde attığı ilk adım olduğunu, gençleri ve yerel topluluklarda imkanları kısıtlı gençleri yaygın eğitim yöntemleriyle desteklediğini söyledi.

Avrupa Entegrasyon Derneği Denetleme Kurulu Başkanı ve Direktörü Turgut Kaan Akkoca, sosyal girişimcilik konusunda gençlerin teşvik edilmesi ve başarılarını elde ettikleri kâra göre değil, topluma sağladıkları fayda üzerinden ölçmeyi alışkanlık edilmeleri gerektiğini söyledi.

Akkoca, Avrupa Birliği projeleri ile güzel bir ivme yakaladıklarını belirterek tüm gençlerin kişisel gelişimlerinde benzeri olanakları değerlendirmeleri ve gönüllü olarak gençlik çalışanı olmaları gerektiğini vurguladı.