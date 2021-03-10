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  4. Avrupa gündemini sarsan aşı tartışması! İngiltere diplomatını geri çağırdı

Avrupa gündemini sarsan aşı tartışması! İngiltere diplomatını geri çağırdı

10.03.2021 22:39 | Son Güncelleme:
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Avrupa gündemini sarsan aşı tartışması! İngiltere diplomatını geri çağırdı

İngiltere, Avrupa Birliği’nin (AB) Covid-19 aşılarının ihracatını yasakladığı yönündeki suçlamalarını reddederek, suçlamalar nedeniyle bir AB diplomatını İngiltere’ye çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) İngiltere’yi Covid-19 aşılarını AB’ye göndermemekle ve ilaç şirketlerini hedeflerine ulaşamamak ile suçlamıştı. AB, milyonlarca Pfizer aşısının İngiltere’ye ihraç edildiğini ancak İngiltere’de üretilen AstraZeneca aşısının AB’ye teslim edilmediğini iddia etmişti.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ İDDİALARI REDDETTİ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "İngiltere’nin kendi topraklarında üretilen aşıların ihracını tamamen yasaklandığını" ifade etmesinin ardından İngiltere hükümeti iddiaları reddetti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Michel’in ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Tek bir Covid-19 aşısının ihracatının engellenmediğini" vurguladı.

İNGİLTERE DİPLOMATINI GERİ ÇAĞIRDI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise, ifadelerin düzeltilmesi için Michel’e bir mektup yazarak, “Birleşik Krallık hakkında ihracat yasağı veya aşılara yönelik herhangi bir kısıtlamaya yapılan atıflar tamamen yanlıştır” dedi. İngiltere hükümeti, AB’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Yardımcısı Nicole Mannion’u "AB iletişimindeki yanlış iddiaları tartışmak için" İngiltere’ye çağırdı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, "Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, kendi topraklarında üretilen aşıların veya aşı bileşenlerinin ihracatına açık bir yasak getirdiler" demişti. (İHA)

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