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"Yarın savaş çıkarsa sen ne yaparsın?" diye düşündüğünü ve ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sığınmacıların yaşamına tanıklık ettiğini belirten Haznedaroğlu, Suriye sınırında yaklaşık 500 aileyle görüştüğünü ifade etti.

Filmin, gerçek bir yaşam öyküsünü konu aldığını kaydeden Haznedaroğlu, "Ayağı kırılan bir Suriyeli çocukla karşılaşmamdan yola çıktım. Filmde kendi hikayemi anlattım." diye konuştu.

1. Uluslararası Mülteci Film Festivali'ne katılmak üzere İzmir'e gelen Andaç Haznedaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Misafir'in, Suriyeli bir çocuğun gözünden savaş ve sonrasındaki dramı anlattığını belirtti.

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - "Her Şey Aşktan" ve "Acı Tatlı Ekşi" filmleriyle dikkati çeken yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun Suriyeli sığınmacıların dramını anlattığı ödüllü filmi "Misafir", Avrupa'daki okullarda da gösteriliyor.

"Film, izlendiği yerlerde düşünce değişikliğine neden oldu. Mülteci nefretinin arttığı Avrupa'da okul sinemalarına alındı, festivallerde ilgiyle karşılandı. Benim amacım da buydu zaten. Bu insanlarla ilgili ön yargıyı kırmak, meselenin gerçeğini anlatmaktı. Yüzde 90'ı gerçek bir hikaye olduğu için izleyici çok etkileniyor."

Öncelikle kendi yaşamında göçmenlere bakış açısının değiştiğini vurgulayan Haznedaroğlu, şöyle devam etti:

Misafir'in birçok festivale katıldığını ve ödüllerle döndüğünü kaydeden Haznedaroğlu, düşünceleri değiştiren filmin asıl bu şekilde başarıya ulaştığını dile getirdi.

- "Gerçek hikaye olduğu için izleyici çok etkileniyor"

Öykünün gerçek kahramanı olan ve kendisini göçmenlerin yaşamıyla tanıştıran 2 yaşındaki çocuğu ise bir daha göremediğini belirten Haznedaroğlu, "Yaşadıkları yere bir kez daha gittim, orada yoktu. Belki savaşa döndüler, bilmiyorum bir daha görmedim. Aynı şekilde annesini, babasını kaybetmiş o kadar çok çocukla bir araya geldim ki aslında bu hepsinin hikayesiydi. Bu öykü devam ediyor. En azından benim hayatımı değiştirdiği için devam ediyor." şeklinde konuştu.

- Hem yurt içinden hem yurt dışından ödüller aldı

Antalya Film Festivali'nde "Avni Tolunay Seyirci Ödülü", Boğaziçi Film Festivali'nde "En iyi Film ve Kurgu Ödülü" alan Misafir, Dublin İpek Yolu Film Festivali ile Malmö Arab Film festivallerinden "En İyi Film" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri ile döndü.

