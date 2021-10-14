HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avukat ve inşaat işçisinden ortak dolandırıcılık

Avukat ve inşaat işçisinden ortak dolandırıcılık

14.10.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da 67 yaşındaki Fatma Dobur isimli kadını, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle 800 bin liralık ziynet eşyasını alıp dolandıran çetenin 8 elemanı gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Çete üyelerinin içinde genç bir avukat ve bir inşaat işçisinin olması dikkat çekti.

Kütahya’da geçen yıl Meydan Mahallesi’nde oturan Fatma Dobur’u arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle 800 bin liralık ziynet eşyasını alıp dolandıran çete elemanlarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayda kullanılan telefon numaralarından yola çıkarak şüphelilerin F.E., S.B., Ş.G., S.Ş., A.T., Ö.Y., E.Ç., G.T., B.T. ve Ş.O. olduğunu belirledi. Olayda rolü olduğu tespit edilen 10 şahıstan 2’sinin aynı suçlardan dolayı halen cezaevinde oldukları tespit edildi.

ALTIN, PARA, SİLAH...

Kimlik ve adres tespitleri yapılan şahısların Denizli, İstanbul ve Niğde illerindeki ikamet ve işyerlerine yönelik eş zamanlı olarak yapılan aramalarda tüm şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 adet bilezik, 15 adet büyük, yarım ve çeyrek altın, organizasyonda yer alan şahısların birbirleri ile olan altın ve para alışverişlerini gösterir not kağıtları, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

1

AVUKAT DA VAR İNŞAAT İŞÇİSİ DE

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardandan adliyeye sevk edildi. Denizli’de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilenler arasında bulunan Ş.G’nin kısa bir süre göreve başlayan genç bir avukat olduğu, A.T’nin ise inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

22

"ALDIKLARI ALTINLAR BENİM 52 SENELİK EMEĞİMDİ"

Kütahya’da telefonla dolandırıcılık şüphelilerinin 800 bin liralık altınını çaldığı Fatma Dobur (67), şüphelilerin yakalanmasına çok sevindiğini söyledi. Çalınan altınları biriktirmek için 52 sene çalıştığını anlatan Dobur, “Telefon geldi, ‘bankaya altın yatırmışsın, kasa kiralamışsın. Bankanın içinde çalışan memurlar senin altınlarını sahte altınlarla değiştirmiş. Emniyet müdürü altınları istiyor, laboratuvarda kontrol edilecek. Acele al gel, biz polisiz, savcıyız’ dediler. Aklım çıktı. 52 senelik emeğim onlar benim. Yemedim içmedim, çöplerden odun topladım. Ama beni yiyecek emeğimden hasret koydular. Benim hırsızlarım yakalanmış. Altınlarımı geri getirsinler. Başka bir şey istemiyorum. Onlar beni tanımıyor ben onları tanımıyorum. Alıp gittiler. Benim derdim bu. Allah bin kere razı olsun savcılarımızdan, emniyet müdürümüzden, polisimizden. Karşıma getirsinler bunları benim. Aç duruyorum, bir şey yapamıyorum. Polislerimize dua ediyorum. Allah’ım onları kötü insanlarla karşılaştırmasın” diye konuştu. (DHA-İHA)

Yerden bulduğu 15 bin lirayı alıp yoluna devam ettiYerden bulduğu 15 bin lirayı alıp yoluna devam etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümüSu sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümü
Çevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyorÇevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyor
HSK'da dikkat çeken istifa kararı! HSK'da dikkat çeken istifa kararı!
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Denizli Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.