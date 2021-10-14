Avukat ve inşaat işçisinden ortak dolandırıcılık

Kütahya’da geçen yıl Meydan Mahallesi’nde oturan Fatma Dobur’u arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle 800 bin liralık ziynet eşyasını alıp dolandıran çete elemanlarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayda kullanılan telefon numaralarından yola çıkarak şüphelilerin F.E., S.B., Ş.G., S.Ş., A.T., Ö.Y., E.Ç., G.T., B.T. ve Ş.O. olduğunu belirledi. Olayda rolü olduğu tespit edilen 10 şahıstan 2’sinin aynı suçlardan dolayı halen cezaevinde oldukları tespit edildi.

ALTIN, PARA, SİLAH...

Kimlik ve adres tespitleri yapılan şahısların Denizli, İstanbul ve Niğde illerindeki ikamet ve işyerlerine yönelik eş zamanlı olarak yapılan aramalarda tüm şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 adet bilezik, 15 adet büyük, yarım ve çeyrek altın, organizasyonda yer alan şahısların birbirleri ile olan altın ve para alışverişlerini gösterir not kağıtları, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

AVUKAT DA VAR İNŞAAT İŞÇİSİ DE

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardandan adliyeye sevk edildi. Denizli’de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilenler arasında bulunan Ş.G’nin kısa bir süre göreve başlayan genç bir avukat olduğu, A.T’nin ise inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

"ALDIKLARI ALTINLAR BENİM 52 SENELİK EMEĞİMDİ"

Kütahya’da telefonla dolandırıcılık şüphelilerinin 800 bin liralık altınını çaldığı Fatma Dobur (67), şüphelilerin yakalanmasına çok sevindiğini söyledi. Çalınan altınları biriktirmek için 52 sene çalıştığını anlatan Dobur, “Telefon geldi, ‘bankaya altın yatırmışsın, kasa kiralamışsın. Bankanın içinde çalışan memurlar senin altınlarını sahte altınlarla değiştirmiş. Emniyet müdürü altınları istiyor, laboratuvarda kontrol edilecek. Acele al gel, biz polisiz, savcıyız’ dediler. Aklım çıktı. 52 senelik emeğim onlar benim. Yemedim içmedim, çöplerden odun topladım. Ama beni yiyecek emeğimden hasret koydular. Benim hırsızlarım yakalanmış. Altınlarımı geri getirsinler. Başka bir şey istemiyorum. Onlar beni tanımıyor ben onları tanımıyorum. Alıp gittiler. Benim derdim bu. Allah bin kere razı olsun savcılarımızdan, emniyet müdürümüzden, polisimizden. Karşıma getirsinler bunları benim. Aç duruyorum, bir şey yapamıyorum. Polislerimize dua ediyorum. Allah’ım onları kötü insanlarla karşılaştırmasın” diye konuştu. (DHA-İHA)



