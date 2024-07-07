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  4. Avukatlara yeni görev yolda: 'Finansal istihbaratçılık' geri dönüyor! Tartışma konusu olunca AYM iptal etmişti

Avukatlara yeni görev yolda: 'Finansal istihbaratçılık' geri dönüyor! Tartışma konusu olunca AYM iptal etmişti

07.07.2024 08:58
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Gündemdeki yeni düzenlemeyle birlikte avukatlar yeni bir görev üstlenmiş olacak. Avukatlar bundan böyle takip ettikleri işlerde şüpheli işlemleri MASAK'a bildirme yükümlülüğünde olacak.

Avukatlara yeni görev yolda: 'Finansal istihbaratçılık' geri dönüyor! Tartışma konusu olunca AYM iptal etmişti

AK Parti önceki TBMM Başkanlığına yeni ‘torba teklifi' sundu. Teklifte en dikkat çeken düzenlemelerden biri ise avukatlara MASAK yükümlüsü görevi verilmesi.

BU YIL İPTAL EDİLMİŞTİ

Avukatlarla ilgili düzenleme Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından bu yılın başında iptal edilmişti. Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti’nin teklifinde bu iptal gerekçelerinin dikkate alınarak yeniden düzenleme yapıldığı belirtiliyor.

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MASAK YÜKÜMLÜSÜ OLARAK HAREKET EDECEKLER

Yeni düzenleme avukatların, taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi gibi konularda MASAK yükümlüleri arasında sayılması öngörülüyor.

'FİNANSAL İSTİHBARAT' GÖREVİ

Teklif ile avukatlara bir anlamda müvekkilleri veya takip ettikleri işlerle ilgili olarak MASAK’a ‘finansal istihbarat’ vermeleri mecburiyeti getiriliyor.

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İSTİSNAİ BİLGİLER OLACAK

Teklifin gerekçesinde “Düzenleme, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi bakımından büyük öneme sahiptir” dendi. Ayrıca savunma hakkı dâhilinde icra edilen görevler ile meslek sırrı sayılan bilgilerin bu yükümlülüğün dışında oldukları belirtildi.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

AYM’nin iptal ettiği yasa hükmü geçmişte tartışmalara konu olmuş ve avukatların ‘muhbir’ konumuna sokulduğu eleştirisi yapılmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Avukat istihbarat MASAK
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