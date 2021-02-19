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Avustralya Başbakanı Morrison'dan Facebook'a tepki

19.02.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Avustralya Başbakanı Morrison'dan Facebook'a tepki

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Facebook'un Avustralyalıların haber paylaşmasını engellemesinin hükümetinin gözünü korkutmayacağını belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaptığı açıklamada, Facebook'un bu hareketinin hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Büyük teknoloji şirketlerinin dünyayı değiştiriyor olabileceğini ama dünyayı yönetemeyeceklerini ifade eden Morrison, Facebook'un Avustralyalıların sağlık ve acil yardım hizmetleriyle ilgili temel bilgilere erişimini kesmesinin küstahça olduğunu aynı zamanda hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.

Diğer ülkelerin liderleriyle de bu konuyla ilgili sürekli temas halinde olduğunu belirten Morrison, "Facebook hükümetimizle yapıcı bir şekilde çalışmalı." ifadesini kullandı.

AVUSTRALYA'DA YASA TEKLİFİ HAZIRLANMIŞTI

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Bunun ardından Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Google, 15 Şubat'ta Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yapmıştı.

Facebook da 17 Şubat'ta, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurmuştu.

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkedeki pazar payının yüzde 95'ini elinde tutuyor.

Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.

(AA)

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