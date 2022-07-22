Avustralya'da gökyüzü pembeye boyandı! Uzaylı istilası sandıkları olayın aslı bakın ne çıktı

Avustralya'nın Mildura kasabasında çarşamba günü yaşanan olayda gökyüzü pembeye döndü. Gökyüzünün rengi nedeniyle şaşkınlığa uğrayan bölge sakinleri, yaşanları uzaylı istilası sandı. Ürküten olayla birlikte hem yerel halk hem de yaşananlardan haberdar olan hemen hemen herkes tek bir sorunun cevabını merak etti: Bu yaşanan neyin nesiydi?

"BU BİR UZAYLI İSTİLASI MIYDI, YOKSA BİR ASTEROİT MİYDİ?"

Kasabanın üzeri pembe bir parıltıyla aydınlandığında, yerel sakinlerden Tammy Szumowski kıyametin gelip gelmediğini merak etti. Szumowski BBC'ye verdiği demeçte, "Sadece soğukkanlı ve sakin olmaya çalışıyordum ve çocuklara 'Endişelenecek bir şey yok' diyordum" dedi. Ama diğer bölge sakinleri gibi, gökyüzünün pembe olduğunu görünce Szumowski'nin aklına da başlangıçta başka şeyler geldi: Bu bir uzaylı istilası mıydı, yoksa bir asteroit miydi?

Szumowski, annesiyle telefonda konuşurken, babasının ise arka plandan 'Acele edip çayımı yesem iyi olur, çünkü dünyanın sonu geldi' dediğini söyledi.

Bir başka bölge sakini ise "Tüm bu kıyamet senaryoları aklımdan geçiyordu" dedi. Sakin, popüler dizi Stranger Things'teki bir kötü adama atıfta bulunarak şunları kaydetti; "Büyük bir Stranger Things anı yaşıyordum. Şöyleydim; Vecna? Bu sen misin?"

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Avustralya'daki pembe gökyüzünün nedeni kasaba yakınlarında tesisi yer alan ilaç şirketi Cann Group'un açıklamasıyla belli oldu. Fakat olayın nedeni, olayın kendisinden daha da dikkat çekici gelmişti. Çünkü gökyüzünün pembe olmasının nedeni tıbbi kenevirin büyümesine yardımcı olmak için kullanılan kırmızı tonlu ışıktı.

Tıbbi kenevirin büyümesine yardımcı olmak adına kırmızım tonlu ışıklar kullanılıyor. Normalde gece inen karartma perdeleri olur ve genellikle, karartma perdeleri alacakaranlıkta kullanılır. Şirketin sözcüsü ise çarşamba günü nedendir bilinmez, çalışmadıklarını açıkladı. Ve bulutlu bir gece olduğu için de, ışıklar tesisten neredeyse bir saat uzaklıkta görülebilir hale geldi. Bu da gökyüzünün pembe gibi görünmesine, insanların uzaylı istilası gibi birtakım şeyler düşünmesine neden oldu.

Stranger Things anı yaşayan bölge sakini, "Çok daha havalı bir şey olabilirdi, ama sadece tıbbi kenevir yetiştirme ışıklarıydı" dedi. İlk başta yaşadıkları paniğe rağmen ışık gösterisinin güzelliğine şaşırtan Szumowski ise "Bence harikaydı. Daha sık yapmalılar." şeklinde konuştu.

