HABER
  4. Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Avustralya'da günlerdir devam eden yangınlarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı! Binlerce kanguru ve koalanın telef olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, Yeni Güney Galler bölgesinde koalaların 3'te birinin tamamen yok olduğunu açıkladı.

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da ülkenin güneydoğu bölgelerinde aylardır devam ve tüm çabalara rağmen söndürülemeyen yangınlarda, insan hayatının yanında vahşi yaşam da tehlikeye düşüyor. Yangınlarda, binlerce kanguru ve koalanın yanı sıra birçok vahşi hayvan telef oldu.

2020-01-05T113256Z_1539701714_RC2N9E97N76T_RTRMADP_3_AUSTRALIA-BUSHFIRES

BİLANÇO OLDUKÇA AĞIR

Yetkiller, Yeni Güney Galler bölgesinde 19 kişinin öldüğü, 3,6 milyon hektar alanın ve bin 365 evin yok olduğunu belirtti. Victoria bölgesinde ise 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin kaybolduğu, 784 bin hektar alanın yandığı ve 330 binanın yok olduğu açıklandı. Güney Avustralya'da 3 kişinin öldüğü, 100 bin hektar alanın yandığı ve 88 evin yok olduğu bilgisi paylaşıldı.

2020-01-06T071136Z_141759579_RC27AE95HPC2_RTRMADP_3_AUSTRALIA-BUSHFIRES

KORKUTAN GÖRÜNTÜ

5e12f1847af5071d5ce25806

Yine NASA'ya ait ve 3 boyutlu sistemle birleştirilen görüntülerde son 1 ay içerisindeki yangınların çıkış noktaları böyle görülüyor.

BAŞBAKAN'A AĞIR ELEŞTİRİ

Avustralya Başbakanı Scott Morrison Twitter’da paylaştığı yangınla mücadele videosu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Aylardır orman ve çalılık yangınlarıyla savaşan Avustralya'da, itfaiyecilerden Başbakan Scott Morrison'a yangınla mücadele konusundaki tutumu nedeniyle ağır eleştiri geldi.

Bir radyo programında konuşan Yeni Güney Galler Eyaleti İtfaiyesi Müdürü Shane Fitzsimmons, Morrison'u "temel profesyonel nezaketten" yoksunlukla suçladı.

Fitzsimmons, Morrison'un üç bin kişilik ordu gücünü itfaiyeye destek için göreve çağırdıklarını medyadan öğrendiği için de "büyük hayal kırıklığı" yaşadığını belirtti. Başbakan Morrison cumartesi günü kişisel Twitter hesabı üzerinden yangın görüntülerine ve hükümetin yangınla mücadele ile ilgili çalışmalarına yer veren bir video yayınlamıştı. Videoda üç bin kişilik ordu gücünü itfaiyeye destek için göreve çağırdıklarını açıklamıştı. Videonun ardından yangın faciasını reklam amaçlı kullandığı gerekçesiyle Morrison eleştiri yağmuruna tutuldu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Rusya’da kırılan buz tabakasının içine onlarca araç düştüRusya’da kırılan buz tabakasının içine onlarca araç düştü
Süleymani'nin cenazesinde Hamaney gözyaşlarını tutamadıSüleymani'nin cenazesinde Hamaney gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya bilanço yangın koala Kanguru

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızına hediye ettiği bebeğin içinden çıkanlar şoke etti!

Kızına hediye ettiği bebeğin içinden çıkanlar şoke etti!

Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç?

Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç?

Rusya’da kırılan buz tabakasının içine onlarca araç düştü

Rusya’da kırılan buz tabakasının içine onlarca araç düştü

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hepimizin kullandığı o kelime Almanca sözlüğüne girdi!

O kelime Almanca sözlüğünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.