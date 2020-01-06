Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da ülkenin güneydoğu bölgelerinde aylardır devam ve tüm çabalara rağmen söndürülemeyen yangınlarda, insan hayatının yanında vahşi yaşam da tehlikeye düşüyor. Yangınlarda, binlerce kanguru ve koalanın yanı sıra birçok vahşi hayvan telef oldu.

BİLANÇO OLDUKÇA AĞIR

Yetkiller, Yeni Güney Galler bölgesinde 19 kişinin öldüğü, 3,6 milyon hektar alanın ve bin 365 evin yok olduğunu belirtti. Victoria bölgesinde ise 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin kaybolduğu, 784 bin hektar alanın yandığı ve 330 binanın yok olduğu açıklandı. Güney Avustralya'da 3 kişinin öldüğü, 100 bin hektar alanın yandığı ve 88 evin yok olduğu bilgisi paylaşıldı.

KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Yine NASA'ya ait ve 3 boyutlu sistemle birleştirilen görüntülerde son 1 ay içerisindeki yangınların çıkış noktaları böyle görülüyor.

BAŞBAKAN'A AĞIR ELEŞTİRİ

Avustralya Başbakanı Scott Morrison Twitter’da paylaştığı yangınla mücadele videosu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Aylardır orman ve çalılık yangınlarıyla savaşan Avustralya'da, itfaiyecilerden Başbakan Scott Morrison'a yangınla mücadele konusundaki tutumu nedeniyle ağır eleştiri geldi.