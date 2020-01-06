Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da ülkenin güneydoğu bölgelerinde aylardır devam ve tüm çabalara rağmen söndürülemeyen yangınlarda, insan hayatının yanında vahşi yaşam da tehlikeye düşüyor. Yangınlarda, binlerce kanguru ve koalanın yanı sıra birçok vahşi hayvan telef oldu.
Yetkiller, Yeni Güney Galler bölgesinde 19 kişinin öldüğü, 3,6 milyon hektar alanın ve bin 365 evin yok olduğunu belirtti. Victoria bölgesinde ise 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin kaybolduğu, 784 bin hektar alanın yandığı ve 330 binanın yok olduğu açıklandı. Güney Avustralya'da 3 kişinin öldüğü, 100 bin hektar alanın yandığı ve 88 evin yok olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yine NASA'ya ait ve 3 boyutlu sistemle birleştirilen görüntülerde son 1 ay içerisindeki yangınların çıkış noktaları böyle görülüyor.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison Twitter’da paylaştığı yangınla mücadele videosu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Aylardır orman ve çalılık yangınlarıyla savaşan Avustralya'da, itfaiyecilerden Başbakan Scott Morrison'a yangınla mücadele konusundaki tutumu nedeniyle ağır eleştiri geldi.
Bir radyo programında konuşan Yeni Güney Galler Eyaleti İtfaiyesi Müdürü Shane Fitzsimmons, Morrison'u "temel profesyonel nezaketten" yoksunlukla suçladı.
Fitzsimmons, Morrison'un üç bin kişilik ordu gücünü itfaiyeye destek için göreve çağırdıklarını medyadan öğrendiği için de "büyük hayal kırıklığı" yaşadığını belirtti. Başbakan Morrison cumartesi günü kişisel Twitter hesabı üzerinden yangın görüntülerine ve hükümetin yangınla mücadele ile ilgili çalışmalarına yer veren bir video yayınlamıştı. Videoda üç bin kişilik ordu gücünü itfaiyeye destek için göreve çağırdıklarını açıklamıştı. Videonun ardından yangın faciasını reklam amaçlı kullandığı gerekçesiyle Morrison eleştiri yağmuruna tutuldu.
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