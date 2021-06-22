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Avustralya'nın fare kabusu bitmiyor! Şimdi de cezaevi boşaltılacak

22.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor. Evleri ve tarım arazilerini istila eden fareler bu kez bir cezaevinin geçici olarak boşaltılmasına neden oldu.

Avustralya'nın fare kabusu bitmiyor! Şimdi de cezaevi boşaltılacak

Ülke basınındaki habere göre, Wellington Cezaevi yetkilisi Peter Severin, yaklaşık 420 mahkum ve çalışanların başka bir cezaevine nakledileceğini açıkladı.

Severin, mahkumlar ve çalışanların sağlığının birinci öncelik olduğunu vurgulayarak cezaevinden farelerin temizliğinin yapılabilmesi için bu adımın atılması gerektiğini söyledi.

KABLOLARI KEMİRMEYE BAŞLADILAR

Farelerin, cezaevindeki kabloları ve tavan panellerini kemirerek güvenlik sorunu meydana getirdiği kaydediliyor.

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BİNLERCE DOLARLIK MADDİ HASAR

Uzmanlar, fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Fare istilasının tarlara uzanması sonucu 10 binlerce dolarlık maddi kaybın yaşandığı kaydediliyor.

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(AA)

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