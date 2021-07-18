Almanya'da Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi! Avusturya'da kasaba su altında kaldı

Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi. Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 110'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada 670 kişinin de yaralandığı aktarılarak yaşamını yitirenlerin sayısının daha da artabileceği kaydedildi. Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selden ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan ülkenin güneyinde ve doğusunda da etkili olan şiddetli yağışlar gece su baskınlarına ve sele sebep oldu.

Avusturya sınırında bulunan Bavyera eyaletinin Berchtesgadener Land bölgesinde sel ve toprak kayması dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.

Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde de sel felaketi yaşandı. Yağışlardan en çok etkilenen Hallein kasabası sular altında kaldı. Kasabada sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Sokaklarda meydana gelen sel baskınında sel sularına kapılan bir kişi çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

ALARM VERİLDİ! HALKIN EVLERİNDE KALMASI İSTENDİ

Avusturya Sivil Savunma merkezi tarafından alarm verilerek halkın evlerinde kalması, garajlara ve mahzenlere girmemesi, nehirlerden uzak durması çağrısı yapıldı. Cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Sel felaketinden zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

(İHA)

