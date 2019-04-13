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Avusturya’da "Buyurun Ben Müslümanım" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Avusturya’da "Buyurun Ben Müslümanım" etkinliği

VİYANA (AA) - Avusturya’nın çeşitli kentlerinde kurulan "Buyurun Ben Müslümanım" stantlarıyla, İslam hakkında oluşan ön yargıları kırmak ve Müslümanlarla ilgili doğru bilgi vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Viyana İslam Federasyonu (VİF) tarafından gerçekleştirilen “Buyurun Ben Müslümanım” etkinliği kapsamında, başkent Viyana ve çevre kentlerde kurulan toplam 11 stantla, Avusturya’da yaşayan insanlara İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

VİF Kurumsal İletişim Başkanı Muammer Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen etkinlikle, Avrupa genelinde yükselen İslam karşıtlığı başta olmak üzere, Müslümanlara yönelik baskı ve ön yargıları yıkmayı amaçladıklarını söyledi.

Akkaya, stantları ziyaret eden insanlardan olumlu geri dönüşler altıklarını kaydederek, "Stantları ziyaret eden insanlar, özellikle son yıllarda başta Avusturya olmak üzere Avrupa’da artış gösteren Müslüman karşıtlığı nedeniyle duydukları üzüntüyü ve desteklerini bizimle paylaşıyorlar." diye konuştu.

"Biz bu toplumun bir parçası olmaktan öte ‘biz Avusturya toplumuyuz’ mesajını vermek istiyoruz." diyen Akkaya, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısından ötürü etkinlik noktalarını ziyaret eden kişilerin üzüntülerini dile getirdiğini, bu tür etkinliklerin nefret söylemini bertaraf etmek ve birlikte yaşamı güçlendirmek açısından önemli olduğu düşüncesini paylaştıklarını aktardı.

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Avusturya’da “Buyurun Ben Müslümanım” Viyana Viyana İslam Federasyonu

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