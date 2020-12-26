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Ay boşlukta ilerliyor... 26 Aralık 2020 Cumartesi günlük burç yorumları!

Hande Öztürk Hande Öztürk 26.12.2020 09:10 | Son Güncelleme:
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Ay boşlukta ilerliyor... 26 Aralık 2020 Cumartesi günlük burç yorumları!

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. 26 Aralık 2020 Cumartesi günlük burç yorumları; aşk, sağlık ve para üzerine etkileri ne olacak? Koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak.26 Aralık 2020 Cumartesi Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 26 Aralık 2020 Cumartesi günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.

14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI (26 ARALIK 2020 CUMARTESİ)

26 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 26 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

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koç burcu günlük burç yorumları

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar bazı duygularınız değişebilir, bazı duygularınız güçlenebilir. İstek ve hedeflerinizde köklü bir değişime gidebilir, bir konudan vazgeçebilir, bir konudan uzaklaşabilirsiniz. Günün geri kalanında ise bu etkiler dağılmaya başlayabilir.

boğa burcu günlük burç yorumları

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar negatif enerjilerden arınmaya odaklanmalısınız. Size fayda getirmeyecek iş ve konulardan, kişilerden uzaklaşmaya başlayabilirsiniz. Günün geri kalanında ise sahip olduklarınızın değerini keşfetme zamanı.

ikizler burcu günlük burç yorumları

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar enerjiniz ve dikkatiniz dağınık olabilir. Gün boyu dinlenmeye ve rahatlamaya odaklanabilirsiniz. Geleceğe dair, arka plan durumlara dair merakınız artabilir.

yengeç burcu günlük burç yorumları

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YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Gün boyu ilişkiler ve ortaklıklarda kendiliğinden gelişen durumlar olabilir. Önünüze gelen şartlara göre hareket etme, takıntılı duygu ve tavırlardan kaçınma zamanı.

aslan burcu günlük burç yorumları

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar iş ve finansla ilgili konular, araştırmalar gündeminizde olabilir. Gün içinde yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, stres veren konuları sonuçlandırarak rahatlayabilirsiniz.

başak burcu günlük burç yorumları

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Gün boyu koşullara uyum sağlamaya, yaşamdan keyif almaya odaklanabilir, daha yapıcı davranıp, akılcı düşünerek iş ve ilişkilerinizi daha sağlıklı yönetebilirsiniz. Geleceğe dair merak duygusu artabilir.

terazi burcu günlük burç yorumları

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar iç gerilimden kaçınmalı, negatif konulara ve negatif şartlara, henüz sahip olamadıklarınıza odaklanarak motivasyonunuzu düşürmemelisiniz. Finansal alanda güçlenme, finansal planları gerçekleştirme isteği artabilir.

akrep burcu günlük burç yorumları

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar ilişkilerde rahatsız olduğunuz durumlardan, konulardan uzaklaşmak isteyebilir; günün geri kalanında yaşamdan keyif almak arzusunda olabilirsiniz. Abartılı duygulardan ve abartılı tavırlardan kaçınmak, yapıcı olmak ilişkilerde güçlenme ve sağlamlaşma getirebilir.

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YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Gün boyu enerjiniz ve inançlarınız, yaşamın size sunduklarıyla doğrudan bağlantılı olacaktır. Şansınıza güvenmeli, dileklerinize sahip olmakla ilgili şüphe duygusuna düşmemelisiniz. Pozitif enerjilerle yaşamdan keyif alacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz.

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OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar ilişkilere, sevdiklerinize dair içten içe daha hassas olabilirsiniz. Değer görme, sevilme ihtiyacı artabilir. Beklentilerinizi dile getirmeniz, ilişkilerinizde beklediğinizi bulmanızı sağlayacaktır.

kova burcu günlük burç yorumları

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar duygu ve düşüncelerinizde, tavırlarınızda daha net ve keskin olabilirsiniz. Ev içerisindeki iletişimde anlık gerilimler oluşabilir. Günün geri kalanında ise rahatlama, pozitif enerjinin güçlenmesi ve yaşamdan keyif alma gayesi öne çıkacak.

balık burcu günlük burç yorumları

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 14.31'den itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar duygu ve düşüncelerinizde daha sabit olabilir, bazı konularda takılı kalabilirsiniz. Günün geri kalanında ise sevdikleriniz ve yakın çevrenizden alacağınız maddi & manevi desteklerle pozitif enerjiler içinde olabilirsiniz. Düşünceleriniz, sözleriniz ve inançlarınız doğrultusunda deneyimlerle karşılaşabilirsiniz.

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