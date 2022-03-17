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Ay görevine geri sayım: NASA ilk kez fırlatma rampasına taşıyacak! "Aylar süren hazırlıkların doruk noktası"

17.03.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Ay görevi ‘Artemis I’ kapsamında inşa edilen dev roketi (SLS) ve üzerine monte edilen uzay aracı Orion’u ilk kez bugün fırlatma rampasına taşıyacağı açıklandı. NASA'nın aylar süren hazırlıkların ‘doruk noktası’ olarak nitelendirdiği taşıma işlemi 6 ila 12 saat sürecek ve canlı yayınlanacak.

Ay görevine geri sayım: NASA ilk kez fırlatma rampasına taşıyacak! "Aylar süren hazırlıkların doruk noktası"

Ay görevi için geri sayım sürerken, NASA da kritik görev için hazırlıklarını yapıyor. NASA tarafından yapılan açıklamada, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) adlı dev roketin ve üzerinde bulunan Orion adlı mekiğin bugün Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Araç Montaj Binası’ndan birkaç kilometre uzaktaki Fırlatma Kompleksi 39B'ye taşınacağını duyurdu. Üzerine Orion uzay aracı monte edilmiş olan SLS roketin yaklaşık 6 ila 12 saatte taşınacağını belirten NASA, 1 Nisan tarihinde ise ‘ıslak elbise provası’ adı verilen testlere başlanacağı ifade etti. Bu testler kapsamında roketin merkezine süper soğuk itici gaz yükleme ve boşaltma yapılarak fırlatma işlemi sırasında roketin ayakta kalabilme yetenekleri gözden geçirilecek.

"İLK ARTEMİS FIRLATMA İÇİN ZEMİN HAZIRLAYACAK"

NASA 1 Nisan provası için yaptığı açıklamada “Test, SLS ve Orion için aylarca süren montaj ve testlerin yanı sıra fırlatma kontrol ve mühendislik ekipleri tarafından yapılan hazırlıkların doruk noktası olacak ve ilk Artemis fırlatma için zemin hazırlayacak” denildi.

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AY'A İLK KADINI GÖTÜRECEK

Mürettebatsız Artemis I görevi kapsamında, SLS roketi ve Orion uzay aracı birlikte ilk uçuşu olacak ve gelecekteki Artemis II ve Artemis III görevleriyle insanları ay yörüngesinde ve Ay yüzeyinde çalışmaya gönderecek. Artemis misyonları ile NASA, Ay'a ilk kadını götürerek Mars'a yapılacak insanlı seyahatler için hazırlık yapacak. (DHA)

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