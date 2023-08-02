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  4. Ayağının altına alıp iç organları, kafatası ve kemikleri parçalayıncaya dek ezdi! Trabzon'da kan donduran anlar: 'Mahallede vahşi hayvan var sanıyorduk'

Ayağının altına alıp iç organları, kafatası ve kemikleri parçalayıncaya dek ezdi! Trabzon'da kan donduran anlar: 'Mahallede vahşi hayvan var sanıyorduk'

02.08.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da zihinsel engelli olduğu belirtilen Ö. Ö. gece geç saatlerde çöp konteynerinin yanına getirdiği yavru kedileri ayağıyla ezip öldürdü. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Nekropsi raporunda hayvanların vahşice öldürüldüğü kaydedildi. Ertesi gün DHA muhabiri röportaj gerçekleştirirken Ö. Ö. olay yerine geldi. Tepki gören Ö. Ö. kaçmaya çalışsa da yakalandı. Mahallede bir süredir kedilerin kaybolduğu, Ö. Ö.'nün mahalle sakinlerinden kedilerini aldığı ortaya çıktı.

Ayağının altına alıp iç organları, kafatası ve kemikleri parçalayıncaya dek ezdi! Trabzon'da kan donduran anlar: 'Mahallede vahşi hayvan var sanıyorduk'

Trabzon'da bir süredir kedilerin sırra kadem bastığı mahalle sakinleri ortalıkta vahşi hayvan dolaştığı şüphesine kapılmıştı ki kan donduran gerçek ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Ö. Ö. hakkında Trabzon Valiliği açıklama yaptı. Ö. Ö.'nün daha önce de mahallelerden bakım bahanesiyle yavru kedileri topladığı tespit edildi.

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YAVRU KEDİLERİ AYAĞIYLA EZDİ, İNFİAL YARATTI

Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 22.30 sıralarında Ö.Ü., sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. O anlar çevredeki bir çocuk tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Çocuğun olayı anlattığı ailesinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi. Ekipler, ölü kedileri incelenmek üzere bölgeden aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

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RAPORDA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ BELİRTİLDİ

Veterinerce yapılan nekropsi raporunda, yavru kedilerin ezilme sonucu kafatası, kemik ve iç organlarının parçalandığı ve hayvanların vahşice öldürüldüğü belirtildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, polis de soruşturma başlattı.

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RÖPORTAJ SIRASINDA OLAY YERİNE GELDİ

Bir gün sonra Ö.Ü., DHA muhabiri olay yerinde röportaj yaparken sokağa geldi. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği Ö.Ü., kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, zihinsel engelli olduğu öne sürülen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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YAVRU KEDİLERİ TOPLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin daha önce de birçok mahalleden sahiplenme bahanesiyle yavru kedileri topladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde yavru bir kediye eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şahıs emniyet birimlerimizce yakalanmıştır. Zihinsel engelli olduğu tespit edilen şahıs gerekli işlemlerin tamamlanması sonrası adli mercilere sevk edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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"HAYVANLAR KAYBOLMUŞ"

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, mahallede bir süredir kedilerin kaybolduğu ihbarı aldıklarını söyledi. Kurban, “Akşam bize bir video geldi ve izleyince korkunç olayı gördük. Bir şahıs ayağıyla kedi yavrularını eziyor. Biz önce 1 tane sanmıştık. Belediye ekiplerini aradık ve 2 yavruyu da buldular. İkisi de kafası ezilerek öldürüldü. Şu an olay savcılıkta. Mahalle sakinlerinin de söylediği gibi burada pek çok hayvan kaybolmuş, bu ilk olay değilmiş. Bu kişinin, hayvanlara eziyet edip öldürenlerin yatarı olan hapis cezasıyla yargılanmasını istiyoruz. Videoyu çeken küçük bir çocukmuş. Kedi sesini duyunca dışarı bakıyor, böyle bir olayla karşılaşacağını düşünmemiş. Video çekip kedileri beslemeyi düşünürken korkunç olaya şahit olmuş ve sonra panik atak geçirmiş” dedi.

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"BÖYLE VAHŞET HİÇ OLMADI"

Bir süredir mahallede baktığı yavru kedilerin kaybolduğunu söyleyen Filiz Konak ise “Daha önce de küçük yavrularımızı sabah beslemek için geldiğimizde bulamamıştık, ‘mahallede vahşi hayvan mı var’ diyorduk. Belki de bu adam alıyor, ezip öldürüyor. Her yerde su ve mama kabımız var. Böyle bir vahşet hiç olmadı. Deliyse tımarhaneye, deli değilse cezaevine gönderilsin” diye konuştu.

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"BAKACAĞIM DİYE BİZDEN KEDİ ALDI"

Şüpheli Ö.Ü.'nün birkaç ay önce kendisine gelerek yavru sokak kedisi aldığını anlatan esnaf Vedat Demirci de “4 ay önce buradaki yavru kedileri ‘evde bakacağım’ diyerek alıp gitti. Aldığımız habere göre kedileri canice öldürüyormuş. Evde bakacağım deyince kedileri verdik. Sokak kedisiydi, benim kedim değil. Onlarca kedi bakıyoruz, isteyene de veriyoruz. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Akli dengesi yerinde olan birinin yapabileceği bir şey değil. Bunu herkes bilse belki de linç olacaktı” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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