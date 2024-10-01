'Ayağınızı denk alın demişti' CHP'den Bahçeli'ye yanıt geldi! 'Yapma ya çok korktuk'

Bahçeli kürsüye çıktı, esti gürledi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "İddiaların aynen şahsın gibi çürüktür" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Halk TV ve CHP'ye de "Ayağınızı denk alın!" deyince siyasetin gündeminde gergin bir atmosfer oluştu. Sert sözlere CHP'den de sert karşılık geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bahçeli şunu bilsin korkmayacağız, bizi korkutamayacaklar" karşılığını verdi.

BAHÇELİ: AYAĞINIZI DENK ALIN! MHP'Yİ SORGULATMAYIZ

Bahçeli bugünkü grup toplantısında konuşmasının sonlarına doğru konuyu Sinan Ateş cinayeti davasına getirdi. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'e isim vermeden tepki gösteren Bahçeli CHP'yi de sert sözlerle hedef aldı. Bahçeli'nin sözleri şu şekildeydi:

"Yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyununun figüranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız. Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda katlanacaklar, camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Buradan sesleniyorum; Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız."

CHP'DEN JET YANIT GELDİ: CHP'Yİ TEHDİT ETMEK HADDİ DEĞİL

Meclisin yeni yasama yılının açılışı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

MHP'yi sorgulamaya devam edeceğiz. Ayağımızı da denk almayacağız ayağını denk alması gereken birisi varsa kendisi ve partisidir. Bu kişi haddini ve hududunu bilmelidir, CHP'yi tehdit etmek haddi değildir. Bir baykuş benzetmesinde bulundu, sen kimsin CHP Genel Başkanına hakaret ediyorsun.

"YAPMA YA, ÇOK KORKTUK"

Sinan Ateş'i en çok sen savunmalısın, senin partindendi bu adam! Aynaya bak artık aynaya, sen neredeydin nereye geldin. Bu kadar açık deliller ortada bir cinayetle mücadele eden basını tehdit ediyorsun, ayağımızı denk alacakmışız... Yapma ya, çok korktuk!

"BAHÇELİ BİLSİN Kİ BİZİ KORKUTAMAYACAKLAR"