'Ayağınızı denk alın demişti' CHP'den Bahçeli'ye yanıt geldi! 'Yapma ya çok korktuk'

Bahçeli kürsüye çıktı, esti gürledi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "İddiaların aynen şahsın gibi çürüktür" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Halk TV ve CHP'ye de "Ayağınızı denk alın!" deyince siyasetin gündeminde gergin bir atmosfer oluştu. Sert sözlere CHP'den de sert karşılık geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bahçeli şunu bilsin korkmayacağız, bizi korkutamayacaklar" karşılığını verdi.
Bahçeli bugünkü grup toplantısında konuşmasının sonlarına doğru konuyu Sinan Ateş cinayeti davasına getirdi. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'e isim vermeden tepki gösteren Bahçeli CHP'yi de sert sözlerle hedef aldı. Bahçeli'nin sözleri şu şekildeydi:
"Yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyununun figüranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız. Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda katlanacaklar, camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Buradan sesleniyorum; Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız."
Meclisin yeni yasama yılının açılışı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Mahir Başarır şunları söyledi: