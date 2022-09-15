"Ayakkabılarım çabuk eskiyor." diyenlerin sorununu çözecek ürün önerileri

Ayakları koruyan en önemli temel giyim parçalarından biri olan ayakkabıların düzenli olarak bakımdan geçmesi gerekir. Bu bakımı yaparken kullanılacak doğru ürünleri seçmek bir hayli önem taşır. Sizlere tüm detaylarıyla ayakkabı bakım ürünlerini araştırdık. Gelin, seçtiğimiz bu ürünlere birlikte bakalım.

1. Süet ve nubuk ayakkabılarınızın vazgeçilmez parçası: BUFFER® Çift Taraflı Pratik Taşınabilir Süet Nubuk Deri Çizme Bot Ayakkabı Temizleme Bakım Fırçası

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BUFFER® Çift Taraflı Pratik Taşınabilir Süet Nubuk Deri Çizme Bot Ayakkabı Temizleme Bakım Fırçası, tozdan ve kirden çabuk etkilenen süet ve nubuk kumaş ayakkabılar için üretilir. Pratikliği ile dikkat çeken ayakkabı temizleme fırçasını, rahatça taşıyabilir ve istediğiniz her yerde muhafaza edebilirsiniz. Süet ve nubuk kumaş malzemeli ayakkabılarınıza düzenli olarak bakım fırçası ile bakım yaptığınız takdirde ayakkabılarınızın daima yeni gibi görüneceğine emin olabilirsiniz. Aynı zamanda ayakkabıların daha uzun ömürlü olmalarını sağlayan bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

2. İnatçı lekelerin üstesinden gelin: Turkishcare Ayakkabı ve Kumaş Temizleme Spreyi

Turkishcare Ayakkabı ve Kumaş Temizleme Spreyi; halı, kilim, tül, perde, koltuk, kıyafet gibi pek çok yüzeylerdeki inatçı lekelere karşı etkili temizlik sağlar. Aynı zamanda her türlü malzemeden üretilen ayakkabıların tabanları da dahil her yerini rahatça ve hızlıca temizler. Bitki bazlı maddelerden özel olarak üretilen ürün, suyla karıştırılmadan leke üzerine doğrudan uygulanır. En zor lekeleri bile çıkarabilen sprey temizleyici, yüzeylere aşınma gibi herhangi bir zarar vermez ve renkleri soldurmaz. Ayakkabılarınız için ideal bir temizleyici arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

3. Beyaz spor ayakkabılarınız için: Srtfootcare Beyaz Spor Ayakkabı Boyası, Deri Kumaş ve Taban Boyası

Beyaz spor ayakkabıları maalesef bir müddet sonra ya sararıyor ya da grileşir. Dolayısıyla çabuk kirlenen bu ayakkabılar, herkesin ortak sorunu olabilir. Srtfootcare Beyaz Spor Ayakkabı Boyası, beyaz spor ayakkabılarınızın bakımını yaparken aynı zamanda rengini tazeler. Tek yapmanız gereken: Ürünü iyice çalkalayıp ayakkabıya uygulamak ve yumuşak bir bezle silmek. Ayrıca ürün, ayakkabınızın sararan tabanlarına da uygulanarak hızlı şekilde yeni ve temiz görünüm elde etmenizi sağlar. Sararan beyaz ayakkabılarınıza çözüm bulmak istiyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var.

4. Deri ayakkabılardan vazgeçemeyenlere: IEXI Ethic Kit- Ayakkabı Bakım Seti

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Deri malzemeli ayakkabılar, oldukça sağlam ve uzun ömürlü olsalar da düzenli bakımdan geçmeleri gerekir. Uzun ömürlülüğünü sürdürmek için deriye; kirden ve tozdan arındırma, yumuşatma ve parlatma işlemleri uygulanır. Deri ayakkabılarınızın bakımı için gerekli tüm malzemeler, IEXI Ethic Kit- Ayakkabı Bakım Seti'nde yer alır. Altı üründen oluşan bakım kitinin içerisinde bakım kremleri, üç farklı fırça ve parlatmak için bir bez bulunur. Siz de deri ayakkabılarınızın sağlamlığını sürdürmek ve yeni görünüm kazandırmak isterseniz farklı ürün arayışlarına girmeden her bir detayın düşünülerek hazırlandığı bu bakım kitini edinebilirsiniz.

5. Ayakkabılarınız ilk günkü gibi tertemiz: Nasiol PerShoes Ayakkabı Nano Yüzey Koruyucu

Özellikle nubuk, süet ve kanvas materyaline sahip ayakkabılar için etkili bir ürün olan Nasiol PerShoes Ayakkabı Nano Yüzey Koruyucu; ayakkabıya uygulandığında hafif, kokusuz, şeffaf bir tabaka oluşturur ve ayakkabıları su ve yağ gibi likit maddelerden korur. Ürün, temiz ve kuru olan ayakkabının dış yüzeyine eşit şekilde püskürtülür ve maksimum 24 saat kurumaya bırakılır. Yapılan bu bakım sayesinde ayakkabılarınıza herhangi bir sıvı madde temas etse bile ayakkabılarınız leke olarak tutmaz ve ıslanmaz. Ürünü tercih ederek ayakkabılarınızı koruyarak onların yeniliğini sürdürebilirsiniz.

6. Ayakkabılar için olmazsa olmaz: Snowy Spor Ayakkabılar İçin Sararan Sarı Lekeleri Beyazlatıcı Genel Bakım Temizleyici

Siyah, beyaz ya da tüm diğer renk ayakkabılarda zamanla oluşan sarı veya inatçı lekelere karşı ürün arayışındaysanız Snowy Spor Ayakkabılar İçin Sararan Sarı Lekeleri Beyazlatıcı Genel Bakım Temizleyici, aradığınız ürün olabilir. Özellikle spor ayakkabılarda oluşan renk değişimleri ve lekeleri, sabun ya da deterjanlar çıkaramayabilir. Bunun için en etkili ve kolay çözüm ise ayakkabılar için üretilen temizleyici, yüksek temizlik garantisi sunar. Uygulandığında ayakkabılara kirden tozdan arındırılmış ve yepyeni bir görünüm kazandıran bakım spreyine mutlaka şans vermelisiniz.

7. Kire ve toza veda edin: Srtfootcare El Yapımı Lostra Tipi Ayakkabı Fırçası

Sentetik kıllardan üretilen Srtfootcare El Yapımı Lostra Tipi Ayakkabı Fırçası ile ayakkabılarınızı tozdan ve kurumuş kirden kolayca arındırabilirsiniz. Ürün, rahatlıkla tutulup uygulanabilmesi için ergonomik olarak tasarlanır. Ayakkabı bakımı için olmazsa olmaz parçalardan biri olan bu kullanışlı fırçaya sahip olarak ayakkabılarınıza gerekli bakımı yaparak ilk günkü gibi yeni görünmelerini sağlar. Fırçalama işleminden sonra ayakkabınız, boya için hazır hâle gelmiş olur. Ayakkabılar için özel olarak tasarlanan ve yüzeyi aşındırmayan ürünün hassas yüzeyli ayakkabılarda kullanılması sakıncalı olabilir.