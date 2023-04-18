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Ayakkabınız ve yüzüğünüz dar gelmeye başladıysa dikkat! Fil hastalığının erken uyarıcı işareti

18.04.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fil ayağı hastalığı sivrisinek ısırması sonucu hayatını kaybeden hastanın gündem olmasıyla sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Vatandaşlar fil hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir araştırmalarında bulundu. Fil hastalığının erken teşhis edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan doktorlar bu hastalığın belirtilerine karşı bilinçli olmanız gerektiğini belirtiyor.

Ayakkabınız ve yüzüğünüz dar gelmeye başladıysa dikkat! Fil hastalığının erken uyarıcı işareti

Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem son yıllarda sıklıkla görülen hastalıklar arasında bulunmaktadır. Mantar, sivrisinek ısırması gibi durumlarda meydana gelebilen fil hastalığı kol veya bacaklardan birinde, bazen de her ikisinde birden görülebilen şişkinliklere neden olabilir. Fil hastalığı belirtilerini fark eden hastaların doktor kontrolünde doğru tedaviye başlaması gerekmektedir. Tedavinin geciktirilmesi hastalarda daha ciddi komplikasyonların gelişimine zemin hazırlayabilir.

Yeni Proje - 2023-04-18T163006.378

FİL ÖDEM HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Fil hastalığı temelde lenf sıvısının kan dolaşımına girmek yerine çeşitli nedenlerle deri altına yayılması sonucunda oluşur. En yaygın oluşum nedeni lenf bezlerinin kanser tedavisinin bir parçası olarak çıkarılmış olmasıdır. Kanser hastalarında kötü huylu hücrelerin oluşturduğu tümörlerin lenfatik damarları tıkaması sonucunda lenf sıvısının akışının engellenmesi ile de lenfödem tablosu ortaya çıkabilir. Bunun dışında fil hastalığının oluşumunda rol oynayan faktörler şunlardır:

Yeni Proje - 2023-04-18T163018.049

  • Kanser sonrasında görülen ışın (radyasyon) tedavileri
  • Bazı ameliyatlar sonucunda lenf yollarının hasara uğraması
  • Mantar hastalıkları
  • Travmalar
  • Enfeksiyonlar
  • Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan parazitler
  • Lenf sisteminin yapısına ilişkin kalıtsal hastalık ve anomaliler

FİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Yeni Proje - 2023-04-18T163032.012

  • Parmaklar ve parmak araları da dahil olmak üzere kol ve bacakların bir kısmının veya tamamının şişmesi
  • Ağrı ve rahatsızlık hissi
  • Vücutta ağırlık ve sıkılık hissi
  • Hareket kabiliyetinin kısıtlanması
  • Derinin sertleşerek kalınlaşması (fibrozis)
  • Tekrar eden enfeksiyonlar
  • Ciltte kıvrımların oluşumu
  • Siğil benzeri oluşumlar
  • Deriden sıvı sızması
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