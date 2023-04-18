Ayakkabınız ve yüzüğünüz dar gelmeye başladıysa dikkat! Fil hastalığının erken uyarıcı işareti

Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem son yıllarda sıklıkla görülen hastalıklar arasında bulunmaktadır. Mantar, sivrisinek ısırması gibi durumlarda meydana gelebilen fil hastalığı kol veya bacaklardan birinde, bazen de her ikisinde birden görülebilen şişkinliklere neden olabilir. Fil hastalığı belirtilerini fark eden hastaların doktor kontrolünde doğru tedaviye başlaması gerekmektedir. Tedavinin geciktirilmesi hastalarda daha ciddi komplikasyonların gelişimine zemin hazırlayabilir.

FİL ÖDEM HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Fil hastalığı temelde lenf sıvısının kan dolaşımına girmek yerine çeşitli nedenlerle deri altına yayılması sonucunda oluşur. En yaygın oluşum nedeni lenf bezlerinin kanser tedavisinin bir parçası olarak çıkarılmış olmasıdır. Kanser hastalarında kötü huylu hücrelerin oluşturduğu tümörlerin lenfatik damarları tıkaması sonucunda lenf sıvısının akışının engellenmesi ile de lenfödem tablosu ortaya çıkabilir. Bunun dışında fil hastalığının oluşumunda rol oynayan faktörler şunlardır:

Kanser sonrasında görülen ışın (radyasyon) tedavileri

Bazı ameliyatlar sonucunda lenf yollarının hasara uğraması

Mantar hastalıkları

Travmalar

Enfeksiyonlar

Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan parazitler

Lenf sisteminin yapısına ilişkin kalıtsal hastalık ve anomaliler

FİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ