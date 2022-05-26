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Ayasofya'da en son duvarlar tahrip edilmişti! Koruma şeridi çekildi

26.05.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayında önce Ayasofya'nın İmparatorluk Kapısı tahrip edilmiş, daha sonra da su haznesinin kırıldığı ve içine ayakkabı konulduğu iddiası gündeme gelmişti. Görüntüler hafızalardaki yerini korurken bu kez de Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya Camii'nin duvarları tahrip edilmişti. Yaşanan olayın ardından Ayasofya'da duvarlara koruma şeridi çekildi.

Ayasofya'da en son duvarlar tahrip edilmişti! Koruma şeridi çekildi

Ayasofya Camii'nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesinin ardından bu kez de Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağı kırılmış, iddiaya göre de içine ayakkabı konulmuştu. Bu durumu Twitter hesabından Ömer Faruk Yavaşçay adlı arkeolog ''Bu fotoğrafı saat 22.43'te Ayasofya Camii'nde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar, kimsenin umurunda değil bu durum'' diyerek paylaşmıştı.

DUVARLARA ŞERİT ÇEKİLDİ

Tüm bunlar üzerine bir tepki çeken görüntü daha sosyal medyaya düştü ve söz konusu fotoğrafta kadınların Ayasofya'nın duvarlarından parça kopardığı iddia edildi. HaberTürk'ün haberine göre yaşanan olayın ardından Ayasofya'da duvarlara koruma şeridi çekildi.

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Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısı tahrip edildi! Sosyal medyadaki fotoğraf büyük tepki çektiAyasofya Camisi'nin tarihi kapısı tahrip edildi! Sosyal medyadaki fotoğraf büyük tepki çekti


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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii
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