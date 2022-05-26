Ayasofya'da en son duvarlar tahrip edilmişti! Koruma şeridi çekildi

Ayasofya Camii'nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesinin ardından bu kez de Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağı kırılmış, iddiaya göre de içine ayakkabı konulmuştu. Bu durumu Twitter hesabından Ömer Faruk Yavaşçay adlı arkeolog ''Bu fotoğrafı saat 22.43'te Ayasofya Camii'nde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar, kimsenin umurunda değil bu durum'' diyerek paylaşmıştı.

DUVARLARA ŞERİT ÇEKİLDİ

Tüm bunlar üzerine bir tepki çeken görüntü daha sosyal medyaya düştü ve söz konusu fotoğrafta kadınların Ayasofya'nın duvarlarından parça kopardığı iddia edildi. HaberTürk'ün haberine göre yaşanan olayın ardından Ayasofya'da duvarlara koruma şeridi çekildi.



