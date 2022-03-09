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Aydemir'den Akşener'e tepki: Duyduğumda yüzüm kızardı

09.03.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erkekler için kullandığı ifadeye AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'den tepki geldi. Akşener'in erkekler için 'kereste' gibi bir tanımlama yaptığını ifade eden Aydemir, "Duyduğumda yüzüm kızardı. Bir bayandan bu tür sözler sadır olmaması lazım. Bayanı bırakın, insan bir defa böyle bir benzetme içinde olmamalı" dedi.

Aydemir'den Akşener'e tepki: Duyduğumda yüzüm kızardı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erkekler için kullandığı ifadeye sert tepki gösterdi. Aydemir, Mecliste yaptığı açıklamada "Dün bir kadın Genel Başkan, öyle kavramlar kullandı ki... Üstelik de Dünya Kadınlar Günü'nde bu kavramları kullandı. Erkekler için 'kereste' gibi bir tanımlama yaptı. Duyduğumda yüzüm kızardı" dedi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mart 2003'te yapılan ara seçimde milletvekili seçildiğini hatırlatarak, "O gün, Türkiye'nin kaderinin değiştiği, çok daha özel bir hal aldığı zaman dilimidir." diye konuştu.

"YÜZÜM KIZARDI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret eden Aydemir, "Muhalefet, çok düşük ifadeleri siyasette cari kılmaya çalışıyor. Dün bir kadın Genel Başkan, öyle kavramlar kullandı ki... Üstelik de Dünya Kadınlar Günü'nde bu kavramları kullandı. Erkekler için 'kereste' gibi bir tanımlama yaptı. Duyduğumda yüzüm kızardı. Bir bayandan bu tür sözler sadır olmaması lazım. Bayanı bırakın, insan bir defa böyle bir benzetme içinde olmamalı. Kaldı ki siz, genel başkansınız, topluma mesaj veriyorsunuz. Dünya Kadınlar Günü kutlanırken bir kadın bunu mu söylemeli? Üstelik de ortada erkeklerden kadınlara dönük herhangi bir hakaretamiz hal yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "daha nitelikli bir muhalefet" vurgusunda bulunduğunu anlatan Aydemir, muhalefette bir çöküş yaşandığını, bundan sonra irtifa alması için temennide bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Meral Akşener AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İYİ Parti

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