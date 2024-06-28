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  4. Aydın'da korkunç ölüm! Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Aydın'da korkunç ölüm! Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

28.06.2024 23:55
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın yakınlarına intihar edeceği yönünde mesajlar attı. Kadına ulaşamayın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kadını evinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü olarak buldu. Kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Aydın'da korkunç ölüm! Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Aydın'da korkunç bir ölüm meydana geldi. Olay, Güzelhisar Mahallesi 46 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Rabia B. (26) isimli kadın yakınlarına hayatına son vereceği yönünde mesaj attı. Kadına ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadını evin içerisindeki doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan Rabia B.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Aydın doğalgaz
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