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Aydın'da su motoru faciası! Anne ve kızı feci şekilde can verdi, oğlu ağır yaralı

27.07.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Elektrikli su motorundan akıma kapılarak sulama kanalına düşen anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise ağır şekilde yaralandı. Hastaneye sevk edilen talihsiz çocuğun da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Aydın'da su motoru faciası! Anne ve kızı feci şekilde can verdi, oğlu ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çamlıdere Mahallesi’ndeki bahçelerinde sulama yapmak isteyen anne Nezahat T. (44), kızı Ceylin T. (16) ve oğlu Yusuf Emre T. (8) kanal kenarındaki elektrikli su motorunu çalıştırmak isterken akıma kapılarak sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede sulama kanalıdan çıkarılan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yunus Emre T.’nin (8) ise bilinci kapalı olarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, buradaki tedavisinin ardından Adnan Menderes Üniversitesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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Aydın su motoru

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