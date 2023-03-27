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Aydın'daki korkunç olayda yeni gelişme! Her şeyi sevgilisiyle planlamış, yazışmalar kan dondurdu

27.03.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da Sinem Kaya, eski eşi Dinçer Özden tarafından öldürülmüştü. Cinayette Özden ve ona yardım eden sevgilisi hakkında mahkeme kararını verirken, cinayet öncesi WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalar kan dondurdu. Gülizar Kavçin'in Özden'e "Öldür, hak ediyor, bizi rezil etti, bitsin artık" dediği ortaya çıktı.

Aydın'daki korkunç olayda yeni gelişme! Her şeyi sevgilisiyle planlamış, yazışmalar kan dondurdu

Aydın'dan Sinem Kaya'nın öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Eski eş Dinçer Özden'in ağırlaştırılmış müebbet, Özden'in sevgilisi Gülizar Kavçi'nin 12 yıl ceza aldığı davada Özden'in cinayeti sevgilisiyle planladığı ortaya çıkarken, yazışmalar ise kan dondurdu.

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Öldürülen Sinem Kaya

ESKİ EŞİ PUSU KURMUŞTU

Aydın'da 2 yıl önce Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 41 sokakta yaşanan olayda çöp atmak için dışarıya çıkan Sinem Kaya, ganyan bayinde bekleyerek kendisine pusu kuran eski eşi Dinçer Özden tarafından sığındığı kuaförde 7 el ateş edilerek öldürüldü. Sinem Kaya'nın öldürülmesine ilişkin davada, Kaya'nın eski eşi Dinçer Özden'e "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kız arkadaşı Gülizar Kavçin'e ise "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl hapis verildi.

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Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında Dinçer Özden'in Gülizar Kavçin ile olan mesajlaşmaları dikkat çekti. Sanığın cinayetten bir gün önce Sinem Kaya'nın kaldığı evin çevresinde inceleme yaptığı belirtilirken, mahkeme kararında, "Sanık, maktulün vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar vermiş, düşünüp planladığı suçu işlemeden önce uzunca bir süre geçmesine rağmen bu kararından vazgeçmeyip ısrarla fiilini icra etmiş, planladığı öldürme eylemini, belirlenmiş kurgu dahilinde gerçekleştirmiştir. Bu nedenle sanık Dinçer Özden'in eylemi tasarlayarak öldürme olarak kabul edilmiştir" denildi.

KAN DONDURAN MESAJLAR

Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre Gülizar Kavçin'in Özden'e "Bir an önce hallet, neyi bekliyorsun sen, öldürmekten korkuyorsun, yemin ederim demeyeceğim öldürme, öldür, hak ediyor, bizi rezil etti, bitsin artık" şeklinde mesajlar gönderdiği, Özden'in de "Baş edeceğim. Az kaldı, yarın emanet geliyor, cezasını vereceğim merak etme, silah için para çekeceğim" diye cevap verdiği belirtildi. Sanık Gülizar Kavçin'in Dinçer'in öldürme kararını kuvvetlendirmeye çalıştığına vurgu yapılan gerekçeli kararda, iki sanık arasındaki mesajlaşmaların bu konuda açık delil oluşturduğu kaydedildi. Kavçin'in cinayet sonrası da Dinçer'i akıl hastalığı raporu alması için yönlendirdiği ifade edilerek, "Bu nedenle eylemi 'suç işleme kararını kuvvetlendirmek suretiyle yardım etme' olarak kabul edilmiş, savunmanın aksine sinirle yazılmış mesajlar olarak değerlendirilmemiştir" ifadelerine yer verildi. Sinem Kaya'nın avukatı Ezgi Algül de Kavçin hakkında verilen takdir indirimine ilişkin itirazda bulunacaklarını belirtti.

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cinayet kadın cinayeti Aydın

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