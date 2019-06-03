HABER

Aydın'da depo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

Aydın'da depo yangını

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğin deposunda çıkan yangın zarara neden oldu.

Gökhan Cinbaş'a ait çiftliğin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki arpa, yonca ve iki römork yandı.

Gökhan Cinbaş, gazetecilere, yangından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Yaklaşık 250 bin lira zarar oluştuğunu ifade eden Cinbaş, "Depoda hayvan yemi ve yonca vardı hepsi kül oldu. Bayram öncesi tüm emeklerim boşa gitti." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahmut Serdar Adanır ise çiftlikteki yangına 5 arazöz ve 18 personelle müdahale ederek kontrol altına aldıklarını belirtti.

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Bursa'da Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bayram hareketliliğiBursa'da Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bayram hareketliliği
Bakan Yardımcısı Ersoy: Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruzBakan Yardımcısı Ersoy: Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftlik depo yangın

En Çok Okunan Haberler

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Bakanlıktan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Ankara'da otelde doğalgaz patlaması! Ekipler bölgede

Ankara'da otelde korkutan patlama! Ekipler bölgede

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.