"Ayıldıktan sonra sanki ameliyat olmamış gibiydim"

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da kolon kanseri tanısı konulan 68 yaşındaki Yahya Arısoy, Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi yöntemiyle ameliyat edildikten bir gün sonra taburcu edildi. Isparta'da işçi emeklisi Arısoy, bir yıl önce tuvalet alışkanlığındaki değişiklik üzerine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Dinç'e başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda kalın bağırsağında (kolon) kansere rastlanan Arısoy'un, kanserin erken döneminde olduğu belirlendi. Antalya'da Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi yöntemiyle ameliyat edilen Arısoy, ertesi gün taburcu edildi. - "Ameliyat izi kalmadı" Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Bülent Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişinin kolon ve rektum kanserine yakalandığını, Türkiye'de bu rakamın 8 ile 10 bin arasında olduğunu belirtti. Halk tabiriyle kalın bağırsak kanserlerinin Türkiye'de sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını vurgulayan Dinç, kolon ve rektum kanserleri tedavisinin cerrahi olarak yapılan türlerden olduğunu bildirdi.

Rektum denilen bölgenin, kalın bağırsağın son 15 santimetrelik kısmı olduğuna değinen Dinç, "Kalın bağırsağın sorunlu olan kısmı çıkartılıyor. Daha sonra arka tarafta bulunan lenfatik sistem temizlenerek bağırsaklar uç uca birleştirilerek ameliyat sonlandırılıyor. Eğer çok aşağı seviyede bir rektum tümörü ise yani makata çok yakınsa böyle hastalarda makat da alınarak ameliyat sonlandırılıyor. Biz ise bu ameliyatı farklı bir yöntemle yaptık. Özellikle erken dönem rektum kanserlerinde hastanın karnında hiçbir ameliyat izi oluşturmadan makattan girerek bu ameliyatı gerçekleştirdik." diye konuştu. - "Ertesi gün evine gönderdik" Dinç, Transanal Minimal İnvaziv Cerrahinin erken evre rektum kanseri ile tümör boyutu 3 santimetreden küçük olan hastalarda uygulanan bir yöntem olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Hastamız Isparta'da dışkılama düzensizliği olduğu için bir sağlık kuruluşuna başvurmuş. Burada yapılan kolonoskopisinde bir tümör görülmüş. Hasta bize geldi. Yaptığımız tetkiklerde erken evre rektum kanseri olduğunu tespit ettik. Böyle bir yöntem olduğunu, uygulamak istediğimizi belirttim. Kendisi kabul etti. Hastanın ameliyatını herhangi bir sıkıntı olmadan gerçekleştirdik. Aynı gün yemek yemeğe başladı, ertesi gün de sorunsuz şekilde evine gönderdik. Rektum ve kolon kanserleri en son evreye kadar hiçbir belirti vermeyebileceği gibi bazen de dışkılama alışkanlığındaki değişiklikle fark edilebiliyor. Bizim en korktuğumuz hasta grubu hiç bulgu vermeyen ya da makatındaki kanamayı 'Bu basit bir hemoroid hastalığıdır' diyerek atlanan vakalar çünkü bu hastalarda tanıda çok geç kalınıyor."