Aylin Sözer'in katıldığı programda yaptığı 'şiddetle' ilgili konuşması ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi yakılarak vahşice katledildi. Katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alınırken Sözer'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Sözer'in 16 Nisan 2019'da katıldığı canlı yayın programında kadına şiddet üzerine konuştuğu açıklamaları ortaya çıktı. Sözer, "şiddet çözülür mü, sanmıyorum" dedikten bir buçuk yıl sonra öldürüldü.

Haber Global canlı yayınında Sözer, şunları söylemişti:

"Duygusal olsun olmasın, fiziksel olsun olmasın zorbalığın her türlüsünü şiddet olarak görebiliriz. Zorbaların hepsi bir dönem mağdurdur daha önce zorbalığa uğramış kişilerin içinden çıkar bütün zorbalar. Toplumda herkesin gözü önünde şiddet olayları var, çocuklar gördüğü zaman demek ki böyle yapılıyormuş diyor çocuklar. Dünyanın her yerinde ciddi bir sorun bu çözülür mü sanmıyorum önlenir azalır. Çocuklarımız toplumu model olarak öğreniyorlar biz toplumda ne kadar şiddeti uyguluyorsak o kadar yaygınlaşıyor.Artık öğretmenlere varan sonuçları var."



