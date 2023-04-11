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AYM'den HDP kararı! Sözlü savunma yapılmayacağı açıklanmıştı, tutanak altına alındı

11.04.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'nin kapatılması istemli dava sürecinde HDP seçim gündemi nedeniyle sözlü savunma yapmayacağını açıklamıştı. Anayasa Mahkemesi'nden davayla ilgili yeni bir karar geldi.

AYM'den HDP kararı! Sözlü savunma yapılmayacağı açıklanmıştı, tutanak altına alındı

HDP'nin kapatılması istenen davada yeni gelişme yaşandı. AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmayacak olmasına ilişkin açıklamasıyla ilgili karar aldı.

HDP'nin savunma yapmaması tutanak altına alındı, dosya AYM raportörüne verildi.

YSK'DAN HDP KARARI

Öte yandan MHP'nin itirazını değerlendiren YSK, seçime Yeşil Sol Parti listelerinden giren HDP'nin sandık kurullarına üye veremeyeceğine hükmetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) hakkında açılan kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan HDP'nin sandık kurulundaki varlığına itiraz etti.

Başvuruyu değerlendiren kurul, son seçimde ilk üçü paylaşan siyasi partilerin yurtdışı sandık kurullarında görev alabildiğine dikkat çekti.

Kurul, HDP'nin 3. sırada yer almasına rağmen Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılması sebebiyle sandık kurullarına üye veremeyeceğine karar verdi. YSK’nın kararı sonrası yurt dışı sandık kurullarında HDP’nin yerine dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaştığı için yurtdışı sandık kurullarında da bu partiler üye bulundurabiliyordu. Ancak YSK’nın kararı sonrası yurtdışı sandık kurullarında HDP'nin yerine dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.

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