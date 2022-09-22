Aynı gün 3 kişiyi öldürüp 2 polisi de yaralamıştı! Güven Güler adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de yaralayan Güven Güler’in olaylarda kullandığı silah üzerindeki incelemeler sonucu bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı. Cinayetlerin işlendiği gün Altınşehir’de cesedi bulunan 71 yaşındaki Celal Meşgül’ün de Güven Güler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlısı Güven Güler’in olay günü arkadaşının evine gittiği, kapıyı arkadaşının babası Celal Meşgul’ün açtığı öğrenildi. Güven Güler’in arkadaşını evde bulamayınca silahıyla Celal Meşgul’ü de vurarak oradan ayrıldığı ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Güven Güler, ek gözaltı süresinin dolmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA-DHA

