Baba ve 2 yaşındaki oğluna mezar olan kuyuyla ilgili korkunç detaylar! Bakın ne için açılmış ve kapatılmamış

Baba Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in hayatını kaybettiği kahreden olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Yürek yakan olay, dün saat 18.00 sularında Manisa'nın Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 84 binanın olduğu Gülnar Sitesi'nde yaşandı. Oğlunun 60 metrelik sondaj kuyusuna düştüğünü gören baba peşinden atlamış, olay yerine gelen ekipler baba ve oğlun yaşadığını belirlemişti. Ancak 10 saatlik çalışmanın ardından baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olaydaki yeni ayrıntılarda kaçak sondaj kuyusunun 6 ay önce zeytin ağaçlarının sulanması için açıldığı, su çıkmadığı ve üstünün kapatılmadığı öğrenildi. İşte her detayı yürek dağlayan ve dehşete düşüren olayın detayları...

OĞLUNUN PEŞİNDEN KUYUYA ATLADI

Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü. Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi. Batu'nun yaklaşık 60 metrelik sondaj kuyusuna düştüğünü gören Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı.

ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Çığlıkları duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılan kamera ile kuyudaki Aytuğ Demir ve Batu'ya ulaştı. Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun yaşadığı belirlendi. Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, 15 metre derinlikte ulaştıkları baba ve oğlunu kurtarmak için sondaj kuyusuna paralel çukur kazdı.

10 SAATLİK ÇALIŞMADAN SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla 15 metre derinlikte sıkışan baba ve oğluna ulaşıldı ancak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Batu'nun vücudunun tamamının balçıkla kaplı olduğu, babanın ise göğüs hizasına kadar balçığa battığı görüldü. Baba ve oğlunun cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ZEYTİN AĞAÇLARINI SULAMAK İÇİN AÇILMIŞ, SU ÇIKMAMIŞ VE ÜSTÜ KAPATILMAMIŞ

Kaçak olduğu belirlenen sondaj kuyusunun yaklaşık 6 ay önce sitedeki zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı ancak su çıkmadığı öğrenildi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili site yöneticisi H.A. ile sondaj firması sorumlusu V.Ç., gözaltına alındı. Firmanın, sondaj kuyusunu açıp, yönetime teslim etmesine rağmen üstünün kapatılmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan H.A. ve V.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

2 AY ÖNCE TAŞINMIŞLAR

Aytuğ Demir'in ise babası Mehmet Demir'in de oturduğu siteye 2 ay önce taşındığı öğrenilirken, çiftin 15 Haziran 2020'de evlendiği Batu'nun ise ilk çocukları olduğu öğrenildi.

Baba ve oğlunun ölümünden geriye, olay yerinde çekilen Batu'nun bisikleti ve Aytuğ Demir'in ayakkabının yer aldığı fotoğraf kaldı. Öte yandan kuyu olayın ardından kapatıldı. (DHA)





