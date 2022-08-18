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Bacaklarınız pürüzsüz olacak! At kılı fırçası kullanarak batık, selülit sorunuzu çözebilirsiniz, at kılı fırçası faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

18.08.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle bacaklarda ve kalçalarda görülen batık ve selülit sorunu oldukça rahatsız edici olabiliyor. Kadınlar bu sorunlara çözüm önerileri arıyor. Son yıllarda popüler olan at kılı fırçasıyla kuru fırçalama yapmak bacaklarınızı pürüzsüz hale getirebilir. Batık nasıl düzelir? Selülit nasıl giderilir? Gibi soruları merak ediyorsanız at kılı fırçası tam size göre bir tercih olacak!

Bacaklarınız pürüzsüz olacak! At kılı fırçası kullanarak batık, selülit sorunuzu çözebilirsiniz, at kılı fırçası faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

At kılı fırçası yıllardır kullanılsa da yaygın kullanımı son birkaç yılda oldukça artmış durumda. At kılı fırçası ile vücuda yapılan kuru fırçalama işleminin faydaları saymakla bitmiyor. Kan dolaşımın hızlandıran bu uygulama vücudun çok daha sağlıklı, diri ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Vücut bakımınıza ekleyeceğiniz at kılı fırçası ile istediğiniz görünüme kavuşmanız çok kolay olacak.

AT KILI FIRÇASI UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

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At kılı fırçasının kuru fırçalama tekniğinin bir parçası olduğunu söylemiştik. Yani bu fırçaları kuru cilde uygulamanız gerekiyor. Özellikle banyodan önce kullanılan bu fırçaların sabah ve akşam olarak günde iki kez kullanılması öneriliyor. At kılı fırçasını kullanırken ayaklarınızdan başlamalı ve kalbinize doğru hareket etmelisiniz. Bu sayede kan akışını hızlandırabilir, vücudunuzu harekete geçirebilirsiniz. At kılı fırçasını iç bacak, kol, omuz ve karın gibi farklı bölgelerde kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta fırçalama hareketini kalbinize doğru yapmak. İlk etapta fırçayı bastırmamakta ve hafifçe masaj yapmakta fayda var. İlerleyen dönemlerde basıncı ve masaj süresini arttırabilirsiniz. Masajı bitirdikten sonra krem ya da yağ kullanarak cildinizi nemlendirebilirsiniz.

AT KILI FIRÇASI FAYDALARI NELERDİR?

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  • At kılı fırçası peeling etkisiyle ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur. Bu sayede daha pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olursunuz.
  • At kılı fırçası kan akışını hızlandırır. Bu sayede cildiniz daha sıkı ve canlı görünür.
  • Eğer kıl dönmelerinden şikayetçiyseniz at kılı fırçasıyla kıl dönmesi problemlerine veda edebilirsiniz.
  • At kılı fırçasının en önemli faydalarından biri de kan akışını hızlandırarak selülit görünümünü azaltması. Eğer selülit görünümünden şikayetçiyseniz at kılı fırçasına mutlaka bir şans vermelisiniz.

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Selülit at kılı fırçası bacak bakım faydaları nasıl yapılır vücut
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