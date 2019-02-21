HABER

BAE'den 5,5 milyar dolarlık savunma sanayisi anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 20:21 | Son Güncelleme

BAE'den 5,5 milyar dolarlık savunma sanayisi anlaşması

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında çeşitli firmalarla 5,5 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, IDEX 2019 Sözcüsü Muhammed el-Hassani, bu yıl fuara katılan firmalarla BAE'nin savunma sanayisi alanında yaptığı anlaşmaların tutarının 5,5 milyar doları bulduğunu söyledi.

Hassani, yerli firmaların yanı sıra Amerikan, Fransız, Alman ve Rus şirketleriyle de anlaşmalar yapıldığını aktardı.

Geçen yıla göre rakamlarda artış olduğuna dikkati çeken Hassani, IDEX 2018'de BAE'nin 5,3 milyar dolarlık anlaşma yaptığını hatırlattı.

IDEX 2019 Uluslararası Savunma Fuarı, 17-21 Şubat'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlendi.

Türkiye'den de çok sayıda firmanın katıldığı fuarda Türk savunma sanayisi ürünlerinden zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünlerinin tanıtım ve sunumları yapıldı.

Bunu yiyen bir daha bırakmıyor! Bunu yiyen bir daha bırakmıyor!
Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil (3)Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil (3)
Bitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildiBitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri IDEX 2019 Savunma Sanayii

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.