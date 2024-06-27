Bağcılar'da suç örgütüne operasyon! Müvekkilini görmeye gelen avukat polise küfür etti, arbede çıktı

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce; Bağcılar'da Z.A. liderliğindeki suç örgütünün Bağcılar ve çevre ilçelerde "Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Tehdit" suçlarını kapsayan 10 eylem gerçekleştirdiği bilgisi üzerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, yurtdışında bulunan örgüt yöneticisi E.A. tarafından Bağcılar'da bulunan 12 iş yeri tehdit edilerek, 4 iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemi gerçekleştirildiği öğrenildi.



Bu silahlı saldırılarda, bir polis memuru kardeşi ile kafede oturduğu sırada başından hafif şekilde yaralandı. Polis memurunun yaralandığı olayda tetiği çeken kişinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

AVUKATLAR İLE POLİS ARASINDAKİ ARBEDE

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Dün gece, müvekkillerini görmek için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen avukat Ş.A. ve avukat B.K., ile polis memurları arasında arbede çıktı. Avukat Ş.A., kendisini görüntüleyen polis memuruna küfür ederek saldırdı. Bunun üzerine arbede çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayın ardından avukatlar Ş.A. ve B.K. hakkında görevli memura hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, darp suçlamalarıyla sosyal medyada iddialarda bulunulduğu, bu iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (Kaynak:DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





