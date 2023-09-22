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  4. Bağcılar'daki korkutan yangında 1 kişi hayatını kaybetmişti! İş yeri sahibi hakkında flaş karar

Bağcılar'daki korkutan yangında 1 kişi hayatını kaybetmişti! İş yeri sahibi hakkında flaş karar

22.09.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinde dün çıkan yangında Atakan K. isimli işçi hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, firari işyeri sahibi hakkında da yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Bağcılar'daki korkutan yangında 1 kişi hayatını kaybetmişti! İş yeri sahibi hakkında flaş karar

Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde dün saat 16.00 sıralarında, yangın çıkmıştı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla büyüyen yangında içeride mahsur kalan Atakan K., hayatını kaybederken, 1 itfaiye eri de hafif şekilde yaralanmıştı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra işçinin cenazesi, Adli Tıp kurumuna sevk edilmişti. Yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan' soruşturma başlatıldı.

Yangından kurtulan işçilerden S.K. savcılıktaki ifadesinde, işyerinde çalışırken aniden bir patlamanın olduğunu, kapıya doğru dışarı çıktığını, A.K. isimli diğer işçinin ise içeride mahsur kaldığını söyledi. Savcılık ayrıca, Şüpheli M.G'ye adli kontrol tedbiri uygulanmasına ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, şüpheli S.K.'ya ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Savcılık, firari işyeri sahibi ile ilgili de yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

(DHA)

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