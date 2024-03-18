Bahar Fırsatları kapsamında kedi ve köpek mamalarına özel indirimler başladı

Evcil dostlarımızın sağlıklı, enerjik ve mutlu bir yaşam sürmeleri için beslenme büyük bir etkiye sahip. Kedi ve köpeklerin yaş, ırk ve sağlık durumlarına uygun doğal ve kaliteli mamalarla beslendiklerinde hem sağlık durumları iyileşiyor hem de yaşam kaliteleri artıyor. Bahar Fırsatları'na özel farklı boyut ve içeriklerdeki mamalarda indirimler var. Belirtmeden geçmeyelim; Amazon Prime üyelerine özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde ekstra %10 indirim ve 3 ay erteleme gibi avantajlar da sizleri bekliyor. Biz de Bahar Fırsatları dönemi kapsamında evcil hayvanlarınızın sağlığını destekleyecek mama alternatiflerini sizin için bir araya getirdik.

1. Pro Plan Kısırlaştırılmış Kediler için Somonlu ve Ton Balıklı Kedi Maması

PRO PLAN Sterilised, somon ve ton balığı lezzetiyle zenginleştirilmiş kuru kedi özellikle kısırlaştırılmış kedilerin beslenme ihtiyaçlarına göre formüle edilmiş bir ürün. Böbrek sağlığını destekleyecek özel bileşenler içeren kuru kedi maması, bir kasede kedinizin gün boyu temel besin öğelerini karşılar ve onların aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. 15 kg olan bu ürün, indirim ile satışa sunulmuş.

2. Pro Plan Adult Salmon Rice Yetişkin Kedi Maması 10 kg

Pro Plan kalitesiyle kedi dostlarımıza güvenle verebileceğimiz 10 kg'lık Adult Salmaon Rice kedi maması da indirimde. Her öğünde yavru kedinize gereksinim duyduğu protein, vitamin ve mineral gibi tüm besinsel öğelerini dengeli bir şekilde sağlayan PRO PLAN Original, onların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini destekliyor.

3. Pro Plan Medium Adult Kuzu Etli Köpek Maması 14 kg

Orta ırk yetişkin köpekler için uygun olan bu kuru köpek maması, sindirim sistemini destekler. Üstelik paket boyutu olarak uzun bir süre kullanabileceğiniz büyüklükte. Pro Plan Medium Adult kuzu etli köpek maması ile köpeğinizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine yardımcı olurken ona lezzetli bir yemek deneyimi sunabilirsiniz.

4. Pro Plan All Size Light Sterilised Adult Tavuklu Köpek Maması 14 kg

Hayatın içinde bir şekilde kilo almış ya da kısırlaştırılmış köpek dostlarımızı da es geçmeyelim. PRO PLAN All Size Light Sterilised Adult Tavuklu kuru köpek maması, özellikle fazla kilolu yetişkin köpekler için üretilmiş bir ürün. Köpeğinizin kilo vermesine yardımcı olacak şekilde düşük kalorili olmasının yanı sıra, bir öğünde ihtiyaç duyulan tüm besinsel öğeleri de sağlıyor. Aynı zamanda zengin tavuk eti içeriği sayesinde de köpeğinizin hem protein ihtiyacını karşılıyor hem de eklem sağlığını destekliyor.

5. Gourmet Gold Savoury Cake Sığır Etli&Domatesli Yaş Kedi Maması 85 gr x 12

Hep kuru mama paylaştık, kedilerimizin çok sevdiği yaş mamalarımızı da unutmayalım. Yetişkin kediler için üretilmiş olan ürün sığır etli ve domatesli bir içeriğe sahip ve kek formunda bir ürün. Siz de 12'li set halinde indirime giren Purina (Pro Plan markasının üreticisi) güvencesiyle üretilmiş olan Gourmet 12'li yaş mamayı alabilir ve onun özenle seçilmiş olan içeriğinden faydalanabilirsiniz.

6. Trendline Somonlu Kedi Maması (15 kg)

Trendline Somonlu Kedi Maması, 15 kg ağırlığa sahip Trendline kedi maması, içeriğindeki işlenmiş hayvansal protein, somon unu ve somon yağı sayesinde yüksek kaliteli protein kaynakları sunar ve kedinizin kas yapısını güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca mısır gluteni ve kurutulmuş şeker pancarı gibi içerikler ile sindirimi kolaylaştırırken Ciğer ve balık aromaları ise kedilerinize lezzetli bir alternatif sunar. Güzel bir indirimle satılan bu mama hem minik yavrunuzu mutlu edebilir. Hem de sizi gülümsetebilir.

7. Purina Cat Chow Kitten Tavuklu Kuru Kedi Maması 1,5 Kg

Purina Cat Chow Kitten Tavuklu Kuru Kedi Maması, özellikle yavru kedilerin gelişimine uygun bir ürün. Tavuk aromasıyla zenginleştirilmiş bu mama, %14 oranında yüksek kaliteli tavuk içeriyor. %32 oranında tam tahıl içeren formülüyle, kedilerin sindirim sistemini desteklerken onların sağlıklı büyüme sürecine katkıda bulunur. Karın ve göz sağlığını destekleyen kedi maması, . İçeriğinde bulunan kurutulmuş hindiba kökü, havuç ve bezelye gibi doğal sebzeler de yavru kediniz için gerekli vitamin ve mineralleri karşılıyor.

8. PRO PLAN Liveclear 7+ Hindili Kısırlaştırılmış Kedi Maması 1,4 kg

Bu mama 7 yaş üzeri kısırlaştırılmış yetişkin kediler için hazırlanmış olup zengin hindi eti içeriğine sahiptir. Günlük ve düzenli beslenme ile üçüncü haftadan itibaren kedi tüyünde bulunan alerjenleri ortalama %47 oranında güvenli bir şekilde azaltmaya yardımcı olur. Renklendirici ve aroma içermez. Böylece kedinizin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlar.

9. PRO PLAN Medium Puppy Somonlu Köpek Maması 12 kg

Yavru köpekler için zengin somon içeriğine sahip bu mama, evcil hayvanınızı mutlu ederken aynı zamanda tüy sağlığını korur ve tüy yapısını destekler. Renklendirici ve aroma verici içermeyen bu mamayı indirimli satın alabilirsiniz.

10. Brit Care Kedi Kuru Maması

Eğer hassas kediler için bir kuru mama arıyorsanız size güzel bir önerimiz var: Brit Care kuru maması. Hassas kediler için özel olarak üretilen kedi maması, içeriğindeki prebiyotik ve probiyotiklerle kedinizin sindirim ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Lif bakımından zengin formülü kilo kontrolü sağlarken, deve dikeni ile de böbrek sağlığına katkıda bulunur. Bunun gibi sayısız faydaya sahip Brit Care kedi mamasına indirim dönemindeyken bir şans verebilirsiniz.

Kaynak: Onedio

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