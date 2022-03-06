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Baharın müjdecisi! Son cemre toprağa düştü

06.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar mevsiminin habercisi olan cemrenin sonuncusu toprağa düştü. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya, ikincisi ise 27 Şubat'ta suya düşmüştü.

Baharın müjdecisi! Son cemre toprağa düştü

Mart ayının gelmesiyle birlikte cemrenin ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılırken, kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düşmüştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi ise 27 Şubat'ta suya düşmüştü. Hal böyle olunca "Son cemre ne zaman düşecek?" sorusunun cevabı da merak edilmeye başlandı.

Bahar mevsiminin habercisi olan üçüncü ve son cemre bugün toprağa düştü.

Cemre

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. (İHA)

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