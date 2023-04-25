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Baharla birlikte kabus geri döndü! Vatandaşlar dikkat: Grip sanılıyor ama...

25.04.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar son günlerde gözlerde kızarıklık, burunda tıkanıklık, öksürük ve hapşırma şikayetleriyle hastanelerin yolunu tuttu. Özellikle vatandaşlar grip olduklarını ve hastalığın uzun süre geçmediğinden şikayetçi. Uzman isimler vatandaşların grip diye adlandırdıklarının bahar alerjisi olduğunu ifade etti. Maske kullanılmasına dikkat çeken uzman isimler, kronik hastaların mayıs ortalarına kadar ilaç tedavisi alması gerektiğinin altını çizdi.

Baharla birlikte kabus geri döndü! Vatandaşlar dikkat: Grip sanılıyor ama...

Burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve nefes darlığı... Baharla birlikte mevsimin kabusu olan polenler her yeri sardı. Bahar alerjisinin belirtileri grip ve nezle ile karıştırılabiliyor.

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UZMAN İSİMLER UYARDI: MASKE KULLANIN

NTV'nin haberine göre özellikle bazı sokak ve caddelerde rüzgarın da etkisiyle çok yoğun polen uçuştuğu gözlemlenebiliyor. Hatta kaldırım ve yollarda öbek öbek polenlerle karşılaşabiliyoruz. İşte bunlardan korunmak için uzman isimler maske kullanılmasını öneriyor.

"BİR GRİP İKİ HAFTA SÜRMEZ"

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aydın Tunçkale, "Hastaların başvurusunda belirgin bir artış görüyoruz. Bir hasta iki haftadır gribim diyor. Bir grip iki hafta sürmez. Viral bir enfeksiyon 5-7 gün içinde iyileşir. Bilsinler ki bu grip değil, alerjidir. Maske kullanımı ile alerjenlerin ağız yoluyla vücuda girmesi engellenmiş oluyor. Kronik hastalarımıza mart ayı sonundan mayıs ayının ortasında kadar ilaç tedavisi başlatıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bahar alerjisi grip

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