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Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı! Alparslan Türkeş'i andı... "Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"

03.05.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında "Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, 3 Mayıs 1944’ün tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum" dedi. Bahçeli mesajında Türk milliyetçiliği vurgusu yaptı.

Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı! Alparslan Türkeş'i andı... "Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"

Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş gibi isimlerin 3 Mayıs 1944'te başlayan yargılama süreci dolayısıyla Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERE ZİLLETE MESAFELİ TAVRINI KORUYACAK"

MHP liderinin mesajı şu şekilde:

"Küresel angajmanlara göre politika belirleyenlere, yabancıların destek ve dönemsel ilgilerini çekebilmek maksadıyla marazi ve mahsurlu işbirliği içine giren siyasi devşirmelere Türk milliyetçileri dün alet olmamış, bugün de ortak olmayacak, nitekim zillete mesafeli tavrını mutlaka koruyacaklardır.

Geldiğimiz bu aşamada 3 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milliyetçiliğini istismar etmeye, alenen şirret planlarına malzeme yapmaya heves eden kozmopolit, köksüz, kimliksiz ve kötürüm çevrelere inanıyorum ki fırsat verilmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, 3 Mayıs 1944’ün tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum."

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Devlet Bahçeli

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