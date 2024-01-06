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  4. Bahçeli'den Süper Kupa krizi çıkışı: TFF süreci yönetemedi

Bahçeli'den Süper Kupa krizi çıkışı: TFF süreci yönetemedi

06.01.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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MHP lideri Devlet Bahçeli Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa finaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "TFF süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de aklı başında soğukkanlı hareket edememiştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Süper Kupa krizi çıkışı: TFF süreci yönetemedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde gündemde yer alan konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet bayrağı açtığı iddiası ile bir kişiye yumruk atan genç ile Anıtkabir'deki şeriat çağrısı yaparak "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan kişi hakkında konuşan Bahçeli çok sert ifadeler kullandı.

Suudi Arabistan’daki Süper Kupa krizine de değinen Bahçeli ‘Türk futbolunda olmayan sadece futboldur. Riyad krizine dahil olan her kim var ise kuru bir özür ile muafiyet kazanamaz. TFF süreci yönetemedi. Fenerbahçe ve Galatasaray soğuk kanlı olamadı’ ifadelerini kullandı.


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