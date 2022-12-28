Bahçeli hakkındaki sözleri tartışma yaratmıştı! MHP'den Davutoğlu'na sert yanıt geldi: Kendisinde en kıt olan şeyden dem vurmuş

Davutoğlu dün akşam canlı yayına katılarak gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Davutoğlu'nun 'altılı masa'nın dağılacağı yönündeki iddialara yanıt verirken Bahçeli hakkında kullandığı sözler tartışmaları beraberinde getirdi. Davutoğlu'na MHP'den yanıt gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Davutoğlu'na yanıt olarak paylaştığı açıklamada "Halkta karşılığı olmayan bir küsürat partinin başındaki Ahmet Davutoğlu, Genel Başkanımız Devlet Bahçeliye dil uzatmış. Hem de kendisinde en kıt olan şeyden, akıldan dem vurarak…" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.
Davutoğlu, HaberTürk'te katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlandırarak gündeme dair değerlendirmelerini paylaştı. Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesine denk gelen akşamda Davutoğlu 'altılı masada gerginlik' iddialarına ilişkin mesajlar verdi.
MHP lideri Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu'na oynanan oyun" sözlerinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu "Bahçeli o küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" dedi. Bunun üzerine programın moderatörü Kübra Par araya girdi. Davutoğlu, devamında şunları söyledi:
"Bahçeli'nin küçük hesabıyla diye düzelteyim o zaman sizin hatırınıza. Ama Bahçeli'nin nezaket anlamında bende bir hatırı yoktur. Benim dilimin ne kadar nezaketle dokunduğunu herkes bilir. O bize en ağır hakaretleri yaptı, yapmaya da devam ediyor."
Yaşanan bu gerginliğin ardından Davutoğlu'na MHP'den yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
Halkta karşılığı olmayan bir küsürat partinin başındaki Ahmet Davutoğlu, kamuoyunun ilgisini çekebilmek kaygısıyla muhalefet destekçisi bir TV kanalında Genel Başkanımız Devlet Bahçeliye dil uzatmış. Hem de kendisinde en kıt olan şeyden, akıldan dem vurarak…
Davutoğlu’nun güdük kanatları uçmaya yetmiyor ama kendini Zümrüdüanka sanıp havalanmaya çabalıyor. Yürümeye takati yok, lakin kervansız Bezirgânbaşı gibi yola revan oluyor. Her sözü, her tavrı bir siyaset gülmecesi…