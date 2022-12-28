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Bahçeli hakkındaki sözleri tartışma yaratmıştı! MHP'den Davutoğlu'na sert yanıt geldi: Kendisinde en kıt olan şeyden dem vurmuş

28.12.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadeler tartışma yarattı. Davutoğlu katıldığı canlı yayında Bahçeli için "O küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" cümlesini kullanınca canlı yayında da gergin anlar yaşanmıştı. MHP'den Davutoğlu'na sert bir yanıt geldi.

Bahçeli hakkındaki sözleri tartışma yaratmıştı! MHP'den Davutoğlu'na sert yanıt geldi: Kendisinde en kıt olan şeyden dem vurmuş

Davutoğlu dün akşam canlı yayına katılarak gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Davutoğlu'nun 'altılı masa'nın dağılacağı yönündeki iddialara yanıt verirken Bahçeli hakkında kullandığı sözler tartışmaları beraberinde getirdi. Davutoğlu'na MHP'den yanıt gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Davutoğlu'na yanıt olarak paylaştığı açıklamada "Halkta karşılığı olmayan bir küsürat partinin başındaki Ahmet Davutoğlu, Genel Başkanımız Devlet Bahçeliye dil uzatmış. Hem de kendisinde en kıt olan şeyden, akıldan dem vurarak…" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

'ALTILI MASA'YA İLİŞKİN İDDİALARA YANIT

Davutoğlu, HaberTürk'te katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlandırarak gündeme dair değerlendirmelerini paylaştı. Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesine denk gelen akşamda Davutoğlu 'altılı masada gerginlik' iddialarına ilişkin mesajlar verdi.

"O BİZE EN AĞIR HAKARETLERİ YAPTI, DEVAM EDİYOR"

MHP lideri Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu'na oynanan oyun" sözlerinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu "Bahçeli o küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" dedi. Bunun üzerine programın moderatörü Kübra Par araya girdi. Davutoğlu, devamında şunları söyledi:

"Bahçeli'nin küçük hesabıyla diye düzelteyim o zaman sizin hatırınıza. Ama Bahçeli'nin nezaket anlamında bende bir hatırı yoktur. Benim dilimin ne kadar nezaketle dokunduğunu herkes bilir. O bize en ağır hakaretleri yaptı, yapmaya da devam ediyor."

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"KENDİSİNDE EN IT OLAN ŞEYDEN, AKILDAN DEM VURARAK DİL UZATMIŞ"

Yaşanan bu gerginliğin ardından Davutoğlu'na MHP'den yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

  • Halkta karşılığı olmayan bir küsürat partinin başındaki Ahmet Davutoğlu, kamuoyunun ilgisini çekebilmek kaygısıyla muhalefet destekçisi bir TV kanalında Genel Başkanımız Devlet Bahçeliye dil uzatmış. Hem de kendisinde en kıt olan şeyden, akıldan dem vurarak…

  • Davutoğlu’nun güdük kanatları uçmaya yetmiyor ama kendini Zümrüdüanka sanıp havalanmaya çabalıyor. Yürümeye takati yok, lakin kervansız Bezirgânbaşı gibi yola revan oluyor. Her sözü, her tavrı bir siyaset gülmecesi…

  • Teşbihte kusur olmaz; akılsız iti yol kocatır, der atalarımız. Akılsız politikacıyı da kifayetsiz hırs bitirir. Tükenmişlik sendromunun yiyip bitirdiği Davutoğlu için 2023 Haziran’ında sandık, siyaset musallası olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Devlet Bahçeli

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